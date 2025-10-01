H ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για την ιατρική παρακολούθηση του Πάνου Ρούτσι, έτοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά τον απεργό, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του. Η κατάσταση παραμένει υπό συνεχή έλεγχο, με στόχο την προστασία της ζωής και της υγείας του.

Όπως επισημαίνει το ΕΚΑΒ «μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd70ewbtcbgx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι

Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd73en6pmy6p?integrationId=40599y14juihe6ly}