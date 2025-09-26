Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά δικαίωση για τον γιο του Ντένις, βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τέλους, δεν τα παρατάω. Γι' αυτά τα αγγελούδια εκεί πάνω, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας με σκοπό την εκταφή του γιου του, ενός από τους 57 νεκρούς των Τεμπών.

Αν και το αίτημά του έγινε δεκτό - εν μέρει ωστόσο- επιμένει στην απεργία πείνας καθώς όπως λέει, «δεν είναι αυτό που επιθυμώ, δεν είναι μόνο η ταυτοποίηση της σορού, θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθω την αλήθεια».

Νωρίτερα η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια. «Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της οικογένειας για το τι ακριβώς διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση όμως μόνο. Στην συνέχεια αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των λοιπών συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Αίτημα Καρυστιανού, Ρούτσι, Τηλκερίδη στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για την εκταφή των παιδιών τους

Την ίδια ώρα με αναφορά τους στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τρεις συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι και ο Άγγελος Τηλκερίδης, ζητούν τη συνδρομή του ώστε να προχωρήσει η εκταφή για τα παιδιά τους. Όπως υπογραμμίζουν, η διαδικασία της εκταφής και της λήψης δειγμάτων παρουσία αρμόδιου ιατροδικαστή είναι σύντομη και δεν θα καθυστερήσει τη δίκη, ενώ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση των αιτίων του θανάτου.

Στην αναφορά τους επικαλούνται τη διεθνή πρακτική με παραδείγματα όπου αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί με την παρέμβαση διεθνών οργανισμών. Οι γονείς ζητάνε την εκταφή της σορού των παιδιών τους με στόχο την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου. Όπως σημειώνουν, το αίτημά τους στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, όπως το δικαίωμα των οικογενειών να γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά και στην υποχρέωση των κρατών να διασφαλίζουν αξιόπιστη και αποτελεσματική διερεύνηση όταν υπάρχουν θάνατοι ή εξαφανίσεις κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Με την προσφυγή τους προς τον Ύπατο Αρμοστή, οι συγγενείς ζητούν να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα τα ίδια πρότυπα που διεθνώς θεωρούνται αναγκαία για τη δικαίωση των θυμάτων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των οικογενειών τους

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η αντιπολίτευση

Το ζήτημα της εκταφής συνεχίζει να προκαλεί πολιτικούς τριγμούς με την αντιπολίτευση να τάσσεται στο πλευρό του Πάνου Ρούστι.

ΠΑΣΟΚ: Η διπλή ασπίδα της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση

«Για διπλή ασπίδα της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Στη μακροσκελή του ανακοίνωση παραθέτει τα γεγονότα με σαφείς βολές κατά του Γιώργου Φλωρίδη. «Στις 22/9/2025 τόσο ο Εισαγγελέας, όσο και ο εκπρόσωπος της Προέδρου του Α.Π., με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, δήλωσαν ότι, εφόσον υποβληθεί σαφές αίτημα εκταφής, αυτό θα διαβιβαστεί αμέσως προκειμένου να εξεταστεί από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ως αποκλειστικά καθ' ύλην αρμόδια κατά το παρόν δικονομικό στάδιο της υπόθεσης, κατ' άρθρο 309 ΚΠΔ.

»Την μεθεπόμενη ημέρα (24/9/2025) τόσο η Πρόεδρος, όσο και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διατύπωσαν δημοσίως (ως μη όφειλαν) άποψη περί της τύχης του σχετικού αιτήματος, δίνοντας (επίσης, ως μη όφειλαν) έμμεση, πλην όμως σαφή, κατευθυντήρια "οδηγία" προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, προκειμένου να απορρίψει το αίτημα και μάλιστα με συγκεκριμένη αιτιολογία ("ανάλογα αιτήματα έχουν ήδη απορριφθεί από τον Ανακριτή").

»Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, δήλωσε χθες (25/9/2025) ότι το αίτημα του Π. Ρούτσι θα εξεταστεί σύντομα, όχι όμως από την αρμόδια Πρόεδρο Εφετών, αλλά από τις "εισαγγελικές αρχές". Κατόπιν αυτής της ... προφητικής, όπως αποδείχθηκε, δήλωσης, ανακοινώθηκε σήμερα ότι πράγματι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του υιού του Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση της σορού» αναφέρει.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει λέγοντας πως «η "διπλή ασπίδα" της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση, η οποία συνιστά ευτελισμό της λειτουργίας της και εμπαιγμό προς τους συγγενείς των θυμάτων και εν γένει της κοινωνίας, έγκειται στα εξής:

1) Κατ' αρχάς (και κυρίως) στο γεγονός ότι στη σημερινή εισαγγελική παραγγελία δεν περιλαμβάνεται εντολή για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, κι ως εκ τούτου δεν ικανοποιείται το αυτονόητο δικαίωμα της οικογένειας Ρούτσι να πληροφορηθεί την αιτία θανάτου του παιδιού της.

2) Περαιτέρω δε, η παραγγελία εξεδόθη όχι από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία (και είναι μόνη αρμόδια να αποφανθεί επί του συγκεκριμένου αιτήματος κατ' άρθρο 309 ΚΠΔ, όπως άλλωστε δήλωσαν και οι ως άνω δικαστικοί λειτουργοί του Α.Π. με τις 22/9/2025 ανακοινώσεις τους), αλλά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας!

»Αυτή τη μεθόδευση συνεπάγεται τον σχηματισμό νέας δικογραφίας σε σχέση με την υφιστάμενη (την οποία χειρίζεται η Προέδρος Εφετών Λάρισας), με συνέπεια όποια εργαστηριακά αποτελέσματα προκύψουν βάσει της σημερινής παραγγελίας, να μην αποτελούν μέρος της ποινικής δικογραφίας για την υπόθεση των Τεμπών. Άξιοι και πρόθυμοι συνεχιστές του Ντογιάκου και της Αδειλίνη, στην υπηρεσία του Φλωρίδη!» καταλήγε το ΠΑΣΟΚ.

Φάμελλος: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Ο Σωκράτης Φάμμελος ανέφερε σε ανάρτησή του πως «Είναι καθήκον της Πολιτείας, της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του γιού του, Ντένι, και για πλήρη ιατροδικαστική έρευνα. Από την πρώτη ημέρα που τον επισκέφθηκα, ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμπαρίσταται πλήρως στον αγώνα του για την Αλήθεια. Κανείς δεν έχει να φοβηθεί την Αλήθεια. Η κοινωνία το απαιτεί. Και αντιστέκεται στη συσκότιση Μητσοτάκη».

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Σε ανάλογο ύφος και η ανάρτηση του Αλέξης Χαρίτση, ο οποίςο τονίζει ότι η Δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει από την αλήθεια αλλά από την συγκάλυψη.

«Εδώ και 12 ολόκληρες μέρες που ο τραγικός πατέρας Π. Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, βιώνουμε ένα απίστευτο και εξοργιστικό γαϊτανάκι μεταξύ Κυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη να λέει ότι δεν υπάρχει αίτημα εκταφής, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης, στη συνέχεια να αναφέρεται σε αιτήματα «καθ’ ερμηνεία» και να καταλήγει να προαναγγέλλει την απόφαση της Εισαγγελίας. Και την ίδια στιγμή, η ηγεσία του Αρείου Πάγου να προχωρά σε ανάρμοστες, εξωθεσμικές και προκλητικές τοποθετήσεις».

Συνεχίζει λέγοτας πως «πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα του Π. Ρούτσι. Αλλά … μόνο κατά το ήμισυ. Δέχεται την εκταφή της σορού του γιου του αλλά μόνο για ταυτοποίηση μέσω εξέτασης DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις – ένα αίτημα κι άλλων συγγενών που απορρίπτεται επίμονα.

»Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την οποία θυμάται και επικαλείται μόνο όποτε τη βολεύει ενώ την έχει παραβιάσει εξόφθαλμα και επανειλημμένα στην υπόθεση των Τεμπών και όχι μόνο. Να αναλάβει τις ευθύνες της και να δώσει επιτέλους λύση. Πριν να είναι πολύ αργά… Παραμένουμε αταλάντευτα στο πλευρό των συγγενών και του νόμιμου, δίκαιου αλλά και ιερού δικαιώματός τους να ξέρουν τι έθαψαν και από τι πέθαναν τα παιδιά τους. Η Δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει από την αλήθεια αλλά από τη συγκάλυψη».

