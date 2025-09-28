Συλλογικότητες, οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι.

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης διοργανώθηκε για τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα αλλά και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας με βασικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Οργανώσεις και πολίτες ενώνουν τη φωνή τους, απαιτώντας σεβασμό στα αιτήματα του πατέρα που έχει μετατρέψει τον προσωπικό του αγώνα σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στη 14η ημέρα απεργίας πείνας παρά τη παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας για εκταφή της σορού του γιου του και αυτό γιατί έδωσε το «πράσινο φως» μόνο για ταυτοποίηση και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

Στο πλάι του βρέθηκαν και σήμερα πολλοί συγγενείς θυμάτων των Τεμπών καθώς και η Μαρία Καρυστιανού.

Η κατάσταση της υγείας του

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί τον Πάνο Ρούτσι, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι γιατροί Όλγα Κοσμοπούλου (παθολόγος-λοιμωξιολόγος), Μαρία Καραμπέλη (παθολόγος-εντατικολόγος), Δημήτρης Ζιαζιάς (παθολόγος), Χρυσούλα Μπότση (πνευμονολόγος) και Αγάπη Ηλιάκη (ειδικευόμενη παθολογίας).

Όπως τονίζουν, «τα χρονικά περιθώρια στενεύουν» και καλούν τις αρμόδιες αρχές να μην αφήσουν τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη.

Όπως σημειώνει η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου το βάρος του Πάνο Ρούτσι είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο για τις ημέρες που έχει κάνει απεργία πείνας (14), ενώ τον επιβαρύνει η συνθήκη μέσα στην οποία πραγματοποιεί τον αγώνα του, καθώς δεν βρίσκεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, αλλά είναι σε μια συνεχή δραστηριότητα και επαφή με τον κόσμο.

