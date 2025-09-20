«Απαιτώ να μάθω ποιον έθαψα», δηλώνει στο Dnews o Πάνος Ρούτσι, καταγγέλλοντας την άρνηση της Δικαιοσύνης να δώσει στους γονείς των Τεμπών το πιο ιερό δικαίωμα: την αλήθεια για τα παιδιά τους.

Ένα συγκινητικό κύμα συμπαράστασης έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Ο κ. Ρούτσι, εδώ και έξι μέρες πραγματοποιεί απεργία πείνας έξω από το κτίριο της Βουλής, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του αλλά και την απόδοση Δικαιοσύνης για το έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Η άδεια εκταφής της σορού του παιδιού του, είναι ένα δικαίωμα που, όπως τονίζει, του αναγνωρίζει ο νόμος αλλά του στερεί η Δικαιοσύνη. Θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν θα μείνει καμιά σκιά πάνω από την υπόθεση. Αντί για απαντήσεις, βρίσκει μπροστά του τοίχους: καθυστερήσεις, αοριστολογίες, άρνηση. Δίπλα στο μνημείο για τα 57 θύματα των Τεμπών, ύψωσε πανό που γράφει: «Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μη χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους».

Ο Πάνος Ρούτσι δεν σταματά τη μάχη για την αλήθεια - «Τι φοβούνται, τι κρύβουν;»

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές μίλησε στο Dnews ο Πάνος Ρούτσι. «Έχω δώσει υπόσχεση στον Ντένις μου, δεν θα σταματήσω μέχρι να βρω τους δολοφόνους του. Από τη στιγμή που αποφάσισα να προχωρήσω σε απεργία πείνας, τίποτα δεν με σταματούσε. Κανείς δεν ήξερε τι ετοίμαζα. Το πρωί της Δευτέρας ήρθα στην Αθήνα, στο σημείο που είναι τα ονόματα των θυμάτων και ξεκίνησα τη διαμαρτυρία μου. Πήρα μόνος μου την απόφαση να προχωρήσω σε απεργία πείνας ένα μήνα πριν. Έβλεπα ότι όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι πάνε να κλείσουν βιαστικά την υπόθεση» ανέφερε συγκινημένος.

Ο ίδιος καταγγέλλει εμπόδια και άρνηση στα αιτήματά του για εκταφή: «Μου λένε ότι είναι ζήτημα διαδικαστικό, ότι είναι υπό διερεύνηση, αλλά καμία σαφής απάντηση. Μόνο ένα ξερό 'όχι'. Τι φοβούνται, τι κρύβουν; Έχω αμφιβολίες σαν πατέρας ότι πήρα τη σορό του παιδιού μου. Απαιτώ να μάθω ποιον έθαψα».

Ο κ. Ρούτσι επισημαίνει πως η διαχείριση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή «μυρίζει συγκάλυψη», ενώ αναφέρεται στο μπάζωμα, την καταστροφή δειγμάτων DNA και το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης ως στοιχεία που τον γεμίζουν αμφιβολίες.

«Από την πρώτη στιγμή έπρεπε να μου δώσουν την άδεια εκταφής»

Μιλώντας στο Dnews τονίζει: «Η διαχείριση της κατάστασης από το πρώτο λεπτό του δυστυχήματος και οι προσπάθειες συγκάλυψης είναι αυτά που μας έχουν υποψιάσει όλους και ζητάμε εκταφή. Πέταξαν το DNA των ανθρώπων μας στις 40 μέρες στα σκουπίδια, δεν μπορώ να τους πιστέψω ό,τι κι αν μου λένε. Το μπάζωμα, η συγκάλυψη, το γρήγορο κλείσιμο της ανάκρισης. Έχω αμφιβολίες σαν πατέρας ότι πήρα τη σορό του παιδιού μου. Απαιτώ να δω τη σορό που μου έδωσαν και να ανακαλύψω αν κάτι άλλο κρύβεται. Αν είναι τόσο καθαρή αυτή η κυβέρνηση και αυτή η δικαιοσύνη έπρεπε από αυτές τις 6 μέρες που είμαι εδώ να μου φέρουν από την πρώτη μέρα το χαρτί που μου δίνει την άδεια εκταφής. Κανείς τους δεν έχει έρθει να με ρωτήσει πώς είμαι. Δεν ξέρω τι να πω.»

«Μαζί σας μέχρι τέλους»: Η συμπαράσταση του κόσμου κινητήριος δύναμη στον αγώνα για αλήθεια και δικαιοσύνη

Πολίτες όλων των ηλικιών αλλά και συγγενείς των θυμάτων περνούν καθημερινά από το σημείο, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή τους στον αγώνα του. Κόσμος στέκεται ήσυχα και περιμένει τη σειρά του – για μια χειραψία, μια αγκαλιά, μια κουβέντα. Με πανό, μηνύματα αγάπης αλλά και δάκρυα συγκίνησης, στηρίζουν τον πατέρα που δεν σταματά να διεκδικεί την αλήθεια και τη δικαίωση για το παιδί του.

«Ο κόσμος με στηρίζει, μου δίνει δύναμη, κουράγιο, αγκαλιά», λέει χαρακτηριστικά. «Παίρνω τεράστια δύναμη από την στήριξη του κόσμου. Είναι δίπλα μου για συμπαράσταση. Τους ευχαριστώ όλους. Μου σφίγγουν το χέρι, μου μιλάνε και μου ζητάνε συγγνώμη. Συγγνώμη που φτάσαμε ως εδώ. Ο κόσμος είναι οργισμένος, είναι δίπλα μας, περιμένει το επόμενο κάλεσμά μας».

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την κινητοποίησή του παρά το γεγονός ότι δεν είναι αισιόδοξος ότι θα εισακουστεί το αίτημά του. Τονίζει όμως ότι δεν θα σταματήσει «μέχρι να λάμψει η δικαιοσύνη για όλα τα παιδιά των Τεμπών».