«Ο Φλωρίδης επέλεξε να μην απαντήσει σε τίποτα. Όπως φαντάζεστε ούτε από τον χαρακτηρισμό "άνιωθο κάθαρμα" ένιωσε κάτι» σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Με μία βαθιά συγκινητική ομιλία ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφέρθηκε στο σπαρακτικό αίτημα από γονείς των Τεμπών για την εκταφή των παιδιών τους.

«Αυτή την στιγμή ένας πατέρας, ο Πάνος Ρούτσι, κάνει απεργία πείνας και ζητά κάτι που είναι αδιανόητο. Κάτι το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί πόσο βάρος και πόσο επώδυνο μπορεί αν είναι. Ζητά την εκταφή του παιδιού του. Για ποίον λόγο το ζητά πέρα από άλλα τ' άλλα;» αναρωτήθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Συνέχισε λέγοντας πως «Γιατί και αυτός όπως και ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος πριν από αυτό είχε ζητήσει την εκταφή του παιδιού του; Γιατί δεν ξέρει τι έχουν θάψει και είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε υπάρχει καμία αντιπαράθεση σε αυτό. Θα έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος αυτή η διαδικασία να προχωρήσει. Μία εξουσία η οποία φοβάται μία πολιτεία, η οποία φοβάται απέναντι σε έναν πατέρα, σε έναν γονιό που έχει αυτό το πολύ βαρύ αίτημα, δεν μπορώ να βρω λέξη να χαρακτηρίσω αυτή την εξουσία. Όποιος δεν συγκινείται απέναντι σε ένα τέτοιο αίτημα ενός πατέρα είναι - συγχωρέστε με- άνιωθο κάθαρμα», είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από το βήμα της Βουλής.

