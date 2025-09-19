Καταγγέλλουν τη μη εφαρμογή μέτρων μετά το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για ζητήματα πυρασφάλειας – Ζητούν παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Δέκα οικογένειες συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη κατέθεσαν σήμερα εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία προς τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), τη Hellenic Train και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μέσω της δήλωσης διαμαρτύρονται στη ΡΑΣ και τη Hellenic Train για τη μέχρι στιγμής καθυστερημένη νταπόκρισή τους στο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας των τρένων, «που θέτει υπό διακινδύνευση τις ζωές μεγάλου αριθμού ανθρώπων καθημερινά, παρά το νωπό ακόμη τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών».

Διαμαρτυρονται επίσης στη ΡΑΣ διότι δεν έχει εκδώσει απόφαση, μετά το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου που θέτει σοβαρά ζητήματα πυρασφάλειας στα τρένα, επιβάλλοντας όσα μέτρα της δίδει δικαίωμα ο Νόμος στους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως στην Hellenic Train, με στόχο την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Σε αυτό το πλαίσιο μέσω της δήλωσης τους οι 10 συγγενείς των θυμάτων ζητούν από τη ΡΑΣ άμεσα να προβεί στις δέουσες ενέργειες προς διασφάλιση της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας των επιβατών της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας στη χώρα μας.

Τέλος καλούν τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ Τζαβέλα να αναλάβει πρωτοβουλία κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Ποινικό Κώδικα και να παραγγείλει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την καταλληλότητα των καθισμάτων των βαγονιών των τρένων που χρησιμοποιεί η Hellenic Train ως “εθνικός” σιδηροδρομικός μεταφορέας βάσει της από 14-4-2022 σύμβασης ανάθεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών που κυρώθηκε με τον Ν. 4953/2022 (ΦΕΚ Α’ 135/9-7-22)".