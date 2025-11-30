Όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση της δικηγόρου των κληρονόμων.

Επανέρχεται μέσω εξώδικης αίτησης η διεκδίκηση εκτέλεσης της ιστορικής απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς με την οποία δικαιώθηκε ομαδική αγωγή των θυμάτων (και συγγενών των θυμάτων) της σφαγής του Διστόμου (Ιούνιος 1944) κατά του Γερμανικού Δημοσίου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το γερμανικό Δημόσιο δεν μπορούσε να επικαλεστεί πλήρως την ετεροδικία και έκρινε υπέρ των ενάγοντων.

30 χρόνια μετά την δικαίωση της εμβληματικής αγωγής των επιζησάντων και των συγγενών των τραγικών θυμάτων της Σφαγής, με πολλές καλές προθέσεις να έχουν εκφραστεί, η διεκδίκηση της δικαίωσης του Διστόμου διατηρείται ζωντανή.

Σε σχετική ανακοίνωση της δικηγόρου των κληρονόμων, Χριστίνας Σταμούλη αναφέρονται τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, αυτή τη φορά θα απαντήσετε;

30 ακριβώς χρόνια πέρασαν από τον Νοέμβρη του 1995 όταν κατατέθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, η εμβληματική αγωγή των επιζησάντων και των συγγενών των τραγικών θυμάτων της Σφαγής. Είχε προηγηθεί μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα η επίδοση της Ρηματικής Διακοίνωσης στην Γερμανική Κυβέρνηση σε σχέση με τις οφειλόμενες επανορθώσεις και αποζημιώσεις για τις καταστροφικές συνέπειες της Γερμανικής κατοχής 1941-1944. Δυο εξαιρετικά σημαντικές ενέργειες με τις οποίες το θέμα Γερμανικές Επανορθώσεις εισήλθε για πρώτη φορά με ηχηρό τρόπο στο δημόσιο διάλογο.

Έκτοτε πολλές καλές προθέσεις έχουν εκφραστεί. Η μόνη όμως υπόθεση που προχώρησε και συνεχίζει, επί μια πλήρη τριακονταετία πλέον, να κρατά την υπόθεση των ελληνικών διεκδικήσεων έναντι της Γερμανίας ζωντανή, είναι η αγωγή του Διστόμου.

Το 2004, ο εμπνευστής της δικαστικής διεκδίκησης Γιάννης Σταμούλης μετέφερε τον δικαστικό αγώνα του Διστόμου στα ιταλικά δικαστήρια και αυτό γιατί, πέραν των όποιων άλλων εξελίξεων, η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τις διεκδικήσεις, προσέκρουε εξ αρχής στο αναχρονιστικό άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που, στην ουσία, καταλήγει να παρέχει προνομιακή ασυλία στο γερμανικό δημόσιο, απαγορεύοντας την κατά αυτού εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ει μη μόνον εφόσον το επιτρέψει ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης.

Το Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη, παραμένει συνεχιστής και θεματοφύλακας των δικαστικών αγώνων που συνδέθηκαν άρρηκτα με το όνομα του Γιάννη Σταμούλη, δικηγόρου και πρώτου εκλεγμένου Νομάρχη Βοιωτίας (1994-1998), του νομικού που εμπνεύστηκε τη στρατηγική και συνέβαλε αποφασιστικά στην χάραξη της δικαστικής τακτικής για την διεκδίκηση των Γερμανικών Επανορθώσεων και Αποζημιώσεων.

Με εντολή και εξουσιοδότηση των κληρονόμων δύο εκ των επιζησάντων της τρομερής Σφαγής, καταθέσαμε σήμερα -μετά από πολλά χρόνια απραξίας όσων όφειλαν να το κάνουν- εξώδικη αίτηση και πρόσκληση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, επαναφέροντας το αίτημα για την εκτέλεση της ιστορικής απόφασης 137/1997 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λειβαδιάς.

Το ζητήσαμε σήμερα, επισήμως και εγγράφως, παρά το ότι οι έρευνές μας μας κάνουν να θεωρούμε πιο βέβαιο και από βέβαιο (!), πως ο μεγάλος οφειλέτης της Έμπρακτης Συγγνώμης, έχει καταδολιευτικά φροντίσει να προφυλάξει την ακίνητη περιουσία που είχε στην Ελλάδα.

Θα αποδοθεί επιτέλους κάποτε η οφειλόμενη δικαιοσύνη στα θύματα της Σφαγής του Διστόμου και σε όλα τα αθώα θύματα των Μαρτυρικών Τόπων της Πατρίδας μας;».