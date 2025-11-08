Με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων πολιτών.

Με νέα εγκύκλιο, το Υπουργείο Υγείας καθορίζει τις νέες προϋποθέσεις πρόσβασης των ανασφάλιστων πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας.

Η εγκύκλιος, που υπογράφεται από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους, τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2025 και συνδέει πλέον τη δωρεάν πρόσβαση στην περίθαλψη με την ύπαρξη ενεργού ΑΜΚΑ.

Ενεργός ΑΜΚΑ: Προϋπόθεση για δωρεάν νοσηλεία

Οι ανασφάλιστοι που ανήκουν στις ομάδες α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (όπως Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες Ε.Ε. και νόμιμα διαμένοντες τρίτων χωρών) δικαιούνται δωρεάν νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνο εφόσον διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ.

Όσοι δεν διαθέτουν ενεργό ΑΜΚΑ, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσουν μέσω των ΚΕΠ ή των υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ. Μέχρι τότε, οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας θα χρεώνονται κανονικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ποιοι δε χρειάζονται ενεργό ΑΜΚΑ

Ειδικές κατηγορίες ευάλωτων πολιτών εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής ενεργού ΑΜΚΑ και διατηρούν πλήρη πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται:

Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές πρόνοιας, ανάδοχες οικογένειες ή τελούν υπό επιτροπεία.

Έγκυες γυναίκες, με ιατρική γνωμάτευση δημόσιας δομής.

Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, με πιστοποίηση ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου.

Φιλοξενούμενοι σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Θεραπευτικές Κοινότητες.

Κρατούμενοι, ανήλικοι σε ιδρύματα, άτομα υπό διοικητική κράτηση.

Αιτούντες ή δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες, ανιθαγενείς).

Θύματα εμπορίας ανθρώπων ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, για όσο διαρκούν τα μέτρα προστασίας.

Πρόβλεψη για ανενεργό ΑΜΚΑ με ασφαλιστικά δικαιώματα

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης ότι άτομα με ανενεργό ΑΜΚΑ που διαθέτουν ασφαλιστικά δικαιώματα από προηγούμενη εργασία μπορούν να διατηρούν την ασφαλιστική τους ικανότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2025, με στόχο –σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας– τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ορθής ταυτοποίησης των δικαιούχων δωρεάν περίθαλψης.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο