Όσα αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση.

Στην απροειδοποίητη απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, αναφέρθηκε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως επισημαίνεται: «Κλείνουν τα ΕΛΤΑ, κλείνουν σχολεία, κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών, κλείνουν – κλείνουν – κλείνουν… Λουκέτα παντού! Τι θα μείνει όρθιο στην περιφέρεια; Ποιες είναι οι Δημόσιες Πολιτικές για την ελληνική επαρχία και την ακριτική Ελλάδα, για την νησιωτικότητα; Πού είναι ο ρόλος του κράτους;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να ακυρωθεί. Τα καταστήματα να μην κλείσουν ενόψει της συζήτησης την Τρίτη 4 Νοεμβρίου που θα γίνει κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών στη Βουλή μετά από αίτημα και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο κ. Μητσοτάκης να μην φέρει τη Βουλή και την κοινωνία προ τετελεσμένων.

Η κυβερνητική απόφαση έχει βρει, σωστά, την ελληνική κοινωνία απέναντι στο σύνολό της. Η απόφαση δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την περιφέρεια, για την οικονομική και δημογραφική ανάκαμψη περιοχών που βιώνουν συνθήκες οικονομικού και κοινωνικού μαρασμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνουν τα ΕΛΤΑ, κλείνουν σχολεία, κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών, κλείνουν – κλείνουν – κλείνουν… Λουκέτα παντού! Τι θα μείνει όρθιο στην περιφέρεια; Ποιες είναι οι Δημόσιες Πολιτικές για την ελληνική επαρχία και την ακριτική Ελλάδα, για την νησιωτικότητα; Πού είναι ο ρόλος του κράτους;

Η κυβερνητική προπαγάνδα μετά από έξι χρόνια μονοκομματικής γαλάζιας διακυβέρνησης με πλήρη λειτουργία αυτών των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ ισχυρίζεται ότι για την σημερινή εξέλιξη ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είναι ντροπή, αθλιότητα, ευθυνοφοβία και ανευθυνότητα να λέγονται τέτοια πράγματα. Η άθλια διαχείριση σε μια σειρά ζητήματα στη χώρα έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη και της επιτελικής και άριστης κυβέρνησής του.

Η πολιτική της κυβέρνησης για την περιφέρεια συνοψίζεται στις λέξεις εγκατάλειψη – ερήμωση – μαρασμός - ανισότητες. Ένα δεύτερο μεγάλο χτύπημα για τον κόσμο της επαρχίας που μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι κομματικά εκλεκτοί έφαγαν τα χρήματα που δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Τώρα οι πολίτες βλέπουν να κλείνουν κρίσιμες υποδομές για την καθημερινότητά τους καθώς καλούνται να ταξιδέψουν σε μεγάλη απόσταση για να εξυπηρετηθούν.

Να δούμε τι θα λένε οι βουλευτές της περιφέρειας της ΝΔ στους ψηφοφόρους τους».