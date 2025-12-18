Και τα δύο λαχανικά μπορούν να ενταχθούν άνετα σε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος.

Σταθερή θέση στο πιάτο όσων επιδιώκουν καλύτερη υγεία φαίνεται να έχουν τα σταυρανθή λαχανικά, καθώς συνδέονται με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Ανάμεσά τους, το μπρόκολο και το κουνουπίδι ξεχωρίζουν, όχι μόνο λόγω της ομοιότητάς τους, αλλά και εξαιτίας της υψηλής διατροφικής τους αξίας. Ποιο, όμως, είναι τελικά πιο υγιεινό;

Σύμφωνα με διαιτολόγους, τα δύο λαχανικά παρουσιάζουν παρόμοιο διατροφικό προφίλ. Με βάση στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), ένα φλιτζάνι μπρόκολο (100 γρ.) αποδίδει περίπου 39 θερμίδες, 3 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2 γραμμάρια φυτικών ινών, ενώ το ίδιο βάρος κουνουπιδιού περιέχει 28 θερμίδες, 2 γραμμάρια πρωτεΐνης και επίσης 2 γραμμάρια φυτικών ινών. Και τα δύο είναι σχεδόν απαλλαγμένα από λιπαρά.

Η διαιτολόγος Stephanie Crabtree επισημαίνει ότι το μπρόκολο αποτελεί «πραγματική διατροφική υπερτροφή», καθώς είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και K, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες. Ένα μόνο φλιτζάνι καλύπτει πάνω από το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C και Κ, συμβάλλοντας στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη σουλφοραφάνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει συνδεθεί με αντικαρκινική δράση, μείωση της φλεγμονής και υποστήριξη της εγκεφαλικής υγείας.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, το μπρόκολο μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή αέρια σε άτομα που δεν έχουν συνηθίσει σε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, ενώ απαιτείται προσοχή και από όσους λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη Κ.

Από την άλλη πλευρά, το κουνουπίδι ξεχωρίζει για την ήπια γεύση και την ευελιξία του στη μαγειρική. Η διαιτολόγος Lena Bakovic τονίζει ότι αποτελεί εξαιρετική πηγή φυλλικού οξέος, καλύπτοντας περίπου το 25% της ημερήσιας ανάγκης, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και την υγιή ανάπτυξη του εμβρύου κατά την εγκυμοσύνη. Παράλληλα, περιέχει γλυκοσινολικά και ισοθειοκυανικά, ενώσεις που έχουν μελετηθεί για την αντικαρκινική και νευροπροστατευτική τους δράση.

Όσον αφορά την απώλεια βάρους, οι ειδικοί συμφωνούν ότι και τα δύο λαχανικά μπορούν να ενταχθούν άνετα σε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος, καθώς έχουν χαμηλές θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού.

Το συμπέρασμα; Δεν υπάρχει ξεκάθαρος «νικητής». Το μπρόκολο υπερέχει σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ το κουνουπίδι προσφέρει περισσότερες βιταμίνες του συμπλέγματος Β και λιγότερους υδατάνθρακες. Όπως επισημαίνουν οι διαιτολόγοι, η καλύτερη επιλογή είναι η ποικιλία: η εναλλαγή και των δύο στο καθημερινό διαιτολόγιο εξασφαλίζει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την υγεία.