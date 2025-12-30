Το ακίνητο του Μινιόν περνά στον έλεγχο της Alpha Bank.

Την ολοκλήρωση της πώλησης του ιστορικού ακινήτου του Μινιόν ανακοίνωσε η Dimand, με το τίμημα να ανέρχεται σε περίπου 36,7 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο περνά στον έλεγχο της Alpha Bank, στο πλαίσιο στρατηγικής κίνησης του τραπεζικού ομίλου για τη διαφοροποίηση των εσόδων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της θυγατρικής Arcela Investments Limited και αφορούσε την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής Alkanor Μ.Α.Ε. στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρεία του ομίλου της Alpha Bank. Η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι η ιδιοκτήτρια του ακινήτου που αναπτύχθηκε στη θέση του πρώην Μινιόν.

Πρόκειται για σύγχρονο, βιοκλιματικό συγκρότημα μικτών χρήσεων, με καταστήματα και γραφεία, συνολικής επιφάνειας περίπου 13.787 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου και Σατωβριάνδου στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού οργανισμού USGBC.

Το τίμημα της συναλλαγής προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης και ανήλθε σε περίπου 36,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά επενδεδυμένα κεφάλαια του ομίλου Dimand για την ανάπτυξη του έργου ανήλθαν σε περίπου 22,0 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της Alpha Bank, πηγές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του ομίλου για επέκταση σε ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και δημιουργία σταθερών, εναλλακτικών πηγών εσόδων.