Ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά για τα Τέμπη. Ζητά να γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής των γονιών των θυμάτων.

«Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους» τονίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στους γονείς που ζητούν να εξακριβωθεί με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αλλά και τα αίτια θανάτου τους.

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» σημειώνει και όπως υπογραμμίζει «είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Όλη η δήλωση:

Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών :

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους.Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.