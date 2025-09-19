Δεν ρίχνει την κυβέρνηση- Όποιος βουλευτής θέλει να ενταχθεί στο νέο κόμμα θα πρέπει να παραιτηθεί από το αξίωμά του ή να έχει ολοκληρωθεί η θητεία του- Πρωτοβουλίες από τον πρώην πρωθυπουργό σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θέμα χρόνου, ίσως μερικών μηνών το πολύ, είναι η ανακοίνωση ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews, έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις του και αναμένεται το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κανένα σχέδιο να ρίξει την κυβέρνηση, όπως τον κατηγορεί με διαρροές το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς για να ενταχθεί ένας «γαλάζιος» βουλευτής στο νέο κόμμα θα πρέπει να παραιτηθεί από το αξίωμά του ή να περιμένει μέχρι τις εκλογές και να προσχωρήσει με τη λήξη της κοινοβουλευτικής του θητείας. Ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί μάλιστα ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικές τις δημοσκοπήσεις γι΄ αυτόν, ενώ από στενούς του συνεργάτες έχουν γίνει ήδη εργασίες για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ έχουν προχωρήσει σε βολιδοσκοπήσεις σε πρόσωπα, κάποιες διεθνείς επαφές κοκ.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια έκτακτη κατάσταση και ιδρυθεί το νέο κόμμα, είναι πολύ πιθανόν οι πολιτικές εξελίξεις να επιταχυνθούν, καθώς δεν είναι καθόλου σίγουρο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να πορευτεί έως το 2027 και το τέλος της τετραετίας του με συνεχή εσωστρέφεια και αμφισβήτηση. Πολύ περισσότερο που το Μαξίμου φέρεται να προεξοφλεί πως κόμμα θα ιδρύσει και ο Αλέξης Τσίπρας, πιθανόν δε και η Μαρία Καρυστιανού και θέλει να εμποδίσει την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού σε μια κατεύθυνση που θα φέρνει σε ακόμα δυσκολότερη θέση τον νυν πρωθυπουργό.

Πού στοχεύουν οι Βορίδης και Πλεύρης

Εν τω μεταξύ αίσθηση προκαλούν οι δημόσιες προτροπές του Μάκη Βορίδη, αλλά και του Θάνου Πλεύρη («Παραπολιτικά 90,1») προς τον πρωθυπουργό για άνοιγμα στον Αντώνη Σαμαρά.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού εκτιμούν ότι το πράττουν στην ανάγκη τους για «ανάχωμα» απέναντι στην προσέλκυση στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ που δημοσίευσαν την Πέμπτη τα «Παιχνίδια Εξουσίας» τονίζοντας πως όποιο άνοιγμα και αν γινόταν από το Μαξίμου ο Αντώνης Σαμαράς δεν επρόκειτο να ανταποκριθεί, καθώς η διαφωνία του με τον Κ. Μητσοτάκη δεν γεφυρώνεται.

Όπως ανταπόκριση σε «άνοιγμα» δεν πρόκειται να προκύψει ούτε από τον Κώστα Καραμανλή.