Πλεόνασμα ύψους 5,131 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, υπερβαίνοντας σημαντικά τον επικαιροποιημένο στόχο για πλεόνασμα 225 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Το αποτέλεσμα είναι επίσης αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο πλεόνασμα των 4,375 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το ίδιο διάστημα του 2024. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 12,646 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,695 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 12,011 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η υπέρβαση έναντι των στόχων στο σκέλος των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην είσπραξη στις 26 Νοεμβρίου ποσού 2,109 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Δεκέμβριο του 2025. Όπως επισημαίνεται, η διαφορά αυτή αναμένεται να εξισορροπηθεί στο δελτίο εκτέλεσης του Δεκεμβρίου. Εξαιρουμένου του συγκεκριμένου ποσού, τα καθαρά έσοδα εμφανίζουν αύξηση 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές ήταν μειωμένες κατά 2,038 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, γεγονός που συνδέεται κυρίως με τον ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπούς φορείς της γενικής κυβέρνησης ύψους 922 εκατ. ευρώ, καθώς και με καθυστερήσεις στις ταμειακές πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 554 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, παρατηρείται ετεροχρονισμός επενδυτικών δαπανών ύψους 609 εκατ. ευρώ. Εξαιρώντας τα παραπάνω ποσά, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων εκτιμάται σε 195 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θετική εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 64,970 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση κατά 334 εκατ. ευρώ ή 0,5% σε σχέση με τον στόχο που έχει τεθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική των φορολογικών εισπράξεων μέσα στο 2025, παρά τις αυξημένες επιστροφές φόρων, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,817 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 50 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Θετική ήταν η εικόνα και σε μηνιαία βάση, καθώς τον Νοέμβριο 2025 τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 5,764 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 271 εκατ. ευρώ ή 4,9%. Η επίδοση αυτή αντανακλά τόσο τη βελτιωμένη εισπραξιμότητα όσο και τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε υψηλά επίπεδα κατά το τελευταίο μέρος του έτους, ενισχύοντας το πρωτογενές αποτέλεσμα και τη συνολική δημοσιονομική εικόνα της Κεντρικής Διοίκησης.