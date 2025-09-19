Η Μαρία Καρυστιανού ζητά από τα ευρωπαϊκά όργανα να ασχοληθούν με την υπόθεση των Τεμπών και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών 2023 σε ανάρτησή της απευθύνει κάλεσμα σε «όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα για τις εκκρεμότητες της υπόθεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου.» Στην ανάρτησή της επισυνάπτει και το σχετικό δελτίο Τύπου.

Όπως τονίζει «η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανο Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA.»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

« Ο Σύλλογος Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών της 28.02.3023 με το παρόν δελτίο ενημερώνει ότι εκκρεμεί στην PETI αναφορά του από το 2024 για την πολλαπλή παραβίαση στην Ελλάδα της ενωσιακής νομοθεσίας και ως προς την ασφάλεια και εποπτεία των Μεταφορών και ως προς την κατάλυση του Κράτους Δικαίου.

Δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει εκτραχυνθεί στη χώρα μας και αυτήν τη στιγμή γονέας θύματος, ο Πανο Ρούτσι, με προβλήματα υγείας να κάνει απεργία πείνας εδώ και 4 μέρες διότι ο διορισθείς μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού Ανακριτής αρνείται επίμονα την εκταφή των νεκρών, και έτσι δεν μας επιτρέπονται ούτε οι εξετάσεις DNA, ούτε οι εξετάσεις για τον εντοπισμό του παράνομου χημικού φορτίου, για το οποίο υπάρχει και πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ με συμμετοχή εκπροσώπου του ERA.

Επισυνάπτω το τελευταίο κατεπείγον Υπόμνημα που υποβάλλαμε στη PETI και καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και την EPPO που ήδη ερευνά τα σε βάρος της ΕΕ εγκλήματα της υπόθεσης των Τεμπών, να αντιδράσουν άμεσα, ώστε η Ευρώπη να αποδείξει ότι είναι αληθής θεματοφύλακας του Κράτους Δικαίου. Η Πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 28/2/23»

