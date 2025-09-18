Στο πλαίσιο των μέτρωνς της αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πορείας για τον Παύλο Φύσσα, έγιναν τέσσερις προσαγωγές, μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη.

Χωρίς επεισόδια ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Θεσσαλονίκη.

Οι διαδηλωτές φωνάζοντας «ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» και κρατώντας πανό με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, κινήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημείο εκκίνησης και κατάληξης της πορείας ήταν η πλατεία Καμάρας.

Στην κινητοποίηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ, συμμετείχαν φοιτητές, μέλη αριστερών οργανώσεων, συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης αποκαταστάθηκε γύρω στις 8 το βράδυ. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των αστυνομικών μέτρων πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.

