Με κεντρικό σύνθημα «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους Ναζί» πλήθος κόσμου τιμά τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, 12 χρόνια από τη δολοφονία του.

Δεκάδες κόσμου ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα σε όλη τη χώρα και συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Παύλου Φύσσα, που δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής, πριν από 12 χρόνια.

Η πορεία στο Κεραστίνι με κατεύθυνση στο Μπλόκο της Κοκκινιάς ξεκίνησε με την μητέρα του, τη Μάγδα Φύσσα να καταθέτει ένα μπουκέτο με λουλούδια στην προτομή που έχει στηθεί για τον μουσικό.

«Εγώ σήμερα δεν θα αφιερώσω τη μέρα μου στον δολοφόνο του παιδιού μου. Εγώ σήμερα και η οικογένεια, όλοι θα κουβαλήσουμε τον Παύλο στους ώμους μας και θα πάμε να τον εναποθέσουμε εκεί που αξίζει, στη Μάντρα της Κοκκινιάς» δήλωσε η Μάγδα Φύσσα στην ΕΡΤ σχολιάζοντας την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου.

Στο σημείο παραβρέθηκαν φίλοι, συγγενείς, αλλά και προσωπικότητες της πολιτικής ζωής. Ο γ.γ.του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έφτασε από τους πρώτους, κατέθεσε λίγα λουλούδια και αγκάλιασε τη Μάγδα Φύσσα. Σε δηλώσεις του είπε πως «ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν 12 χρόνια απ’ τους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ότι «τον φασισμό βαθειά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι του Φώντα Λάδη είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να βγει ο Κασιδιάρης, που όλο το αστικό κράτος δεν παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα αποβράσματα της ιστορίας».

Στο Κερατσίνι βρέθηκε ακόμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, η Σεμίνα Διγενή αι πλήθος κόσμου που όπως κάθε χρόνο συρρέουν για τη μνήμη του Παύλου με μόνο μήνυμα «ούτε βήμα πίσω».

Χρηστίδης: Για εμάς, η μνήμη δεν είναι τελετουργία. Είναι κάλεσμα.

Δήλωση για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα συνεχίζει να αντηχεί μέσα μας. Όχι μόνο ως τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση ότι ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, ριζώνει στη σιωπή, τρέφεται από τον φόβο και θεριεύει όταν εφησυχάζουμε. Η δολοφονία του Παύλου δεν ήταν ένα «μεμονωμένο περιστατικό». Ήταν το ξέσπασμα μιας απειλής που παραμόνευε και συνεχίζει να παραμονεύει, στα λόγια του μίσους, στη βία κατά του διαφορετικού, στις ρωγμές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος» τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «για εμάς, η μνήμη δεν είναι τελετουργία. Είναι κάλεσμα. Είναι δέσμευση. Κάθε νέος και νέα αυτής της χώρας αξίζει να μεγαλώνει σε μια Ελλάδα που δεν ανέχεται το σκοτάδι, που δεν συμβιβάζεται με τη βία, που δεν ξεχνά. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Είναι καθημερινή πράξη και συλλογική ευθύνη. Είναι οι πολίτες που ορθώνουν ανάστημα. Οι θεσμοί που δεν σιωπούν. Η κοινωνία που ενώνει τις φωνές της απέναντι στο μίσος. Η γενιά μας έχει χρέος να κρατήσει ζωντανή την παρακαταθήκη του Παύλου. Να υψώσει φραγμό σε κάθε μορφή φασισμού και να ανοίξει δρόμους ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας. Για να μην ξαναδούμε παιδιά να χάνονται για τις ιδέες τους. Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να πούμε «ήταν αργά». Για μια κοινωνία που δεν φοβάται. Για μια Δημοκρατία που δεν λυγίζει. Για τον Παύλο. Για όλους μας».

Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή» δήλωσε ο πρεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος. «Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες. Η μάχη κατά του φασισμού δίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να μιλάμε στους νέους και στις νέες της χώρας μας, να τους λέμε ότι ο φασισμός, οι ναζί και οι νεοναζί σημαίνουν διακρίσεις, σημαίνουν αδικία, σημαίνουν βία, σημαίνουν πόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ενώνει τη φωνή του με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες της Δημοκρατίας. Μένουμε όρθιοι, στεκόμαστε όρθιοι, διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα και καταπολεμούμε από τη ρίζα το φίδι του φασισμού και των ναζί. Ο Παύλος Φύσσας ζει. Έμεινε όρθιος. Είναι όρθιος στις σκέψεις μας. Θα μείνει μαζί μας στους αγώνες».

Πορείες σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα όπου το κάλεσμα για πορεία μνήμης στον Παύλο Φύσσα βρήκε ανταπόκριση σε δεκάδες κόσμου.

Με κεντρικό σύνθημα «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους Ναζί», οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αντιεξουσιαστικές, αναρχικές συλλογικότητες και μέλη κοινωνικών φορέων συγκεντρώθηκαν για να βροντοφωνάξουν το μήνυμα για συνεχείς αγώνες κατά του φασισμού και του ναζισμού, στη σκιά της αποφυλάκισης του καταδικασθέντα αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου. Όπως σημειώνει το Voria.gr, πριν από την πορεία στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε συγκέντρωση στην πλατεία της Καμάρας ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της πορείας και στο κέντρο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της πορείας στην Πάτρα σημειώθηκαν επεισόδια με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα.

