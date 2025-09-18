Συγκινεί η Μάγδα Φύσσα καθώς καταθέτει ένα λουλούδι στην προτομή του γιου της, Παύλου Φύσσα, για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του.

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που ο Γιώργος Ρουπακιάς και τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον Παύλο Φύσσα.

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα η μητέρα του, που έγινε σύμβολο στη χώρα, η Μάγδα Φύσσα έφτασε στο Κερατσίνι για να καταθέσει ένα λουλούδι στη μνήμη του παιδιού της.

Πλήθος κόσμου έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, καθώς οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις, βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Θα ακολουθήσουν ομιλίες και εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Στο Κερατσίνι για την αντιφασιστική πορεία βρίσκεται και ο γ.γ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίο τίμησε τη μνήμη του Παύλου Φύσσα με υψωμένη ψηλά τη γροθιά του. Ο κ. Κουτσούμπας χαιρέτισε την Μάγδα Φύσσα και έκανε δήλωση στους δημοσιογράφους για την θλιβερή επέτειο.

«Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται στη μήτρα του καπιταλισμού, γι’ αυτό και δεν χωρά καμία επανάπαυση αλλά μόνο διαρκής πάλη ενάντιά τους. Είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε τονίσει λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, πριν 12 χρόνια απ’ τους εγκληματίες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ότι «τον φασισμό βαθειά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον». Αυτοί οι στίχοι του Φώντα Λάδη είναι περισσότερο επίκαιροι σήμερα, που αποφυλακίζεται ο Μιχαλολιάκος, που ετοιμάζεται να βγει ο Κασιδιάρης, που όλο το αστικό κράτος δεν παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα αποβράσματα της ιστορίας» δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι από τις 2 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους των δήμων Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Τα μέτρα αφορούν τμήματα των λεωφόρων Σαλαμίνος και Πέτρου Ράλλη, καθώς και τις οδούς Παύλου Φύσσα, Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως και Καρακούση.

Χρηστίδης: Για εμάς, η μνήμη δεν είναι τελετουργία. Είναι κάλεσμα.

Δήλωση για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Φύσσα έκανε και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

«Δώδεκα χρόνια μετά, η φωνή του Παύλου Φύσσα συνεχίζει να αντηχεί μέσα μας. Όχι μόνο ως τραγούδι διαμαρτυρίας, αλλά ως διαρκή υπενθύμιση ότι ο φασισμός δεν πέφτει από τον ουρανό, ριζώνει στη σιωπή, τρέφεται από τον φόβο και θεριεύει όταν εφησυχάζουμε. Η δολοφονία του Παύλου δεν ήταν ένα «μεμονωμένο περιστατικό». Ήταν το ξέσπασμα μιας απειλής που παραμόνευε και συνεχίζει να παραμονεύει, στα λόγια του μίσους, στη βία κατά του διαφορετικού, στις ρωγμές του δημοκρατικού μας πολιτεύματος» τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «για εμάς, η μνήμη δεν είναι τελετουργία. Είναι κάλεσμα. Είναι δέσμευση. Κάθε νέος και νέα αυτής της χώρας αξίζει να μεγαλώνει σε μια Ελλάδα που δεν ανέχεται το σκοτάδι, που δεν συμβιβάζεται με τη βία, που δεν ξεχνά. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Είναι καθημερινή πράξη και συλλογική ευθύνη. Είναι οι πολίτες που ορθώνουν ανάστημα. Οι θεσμοί που δεν σιωπούν. Η κοινωνία που ενώνει τις φωνές της απέναντι στο μίσος. Η γενιά μας έχει χρέος να κρατήσει ζωντανή την παρακαταθήκη του Παύλου. Να υψώσει φραγμό σε κάθε μορφή φασισμού και να ανοίξει δρόμους ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας. Για να μην ξαναδούμε παιδιά να χάνονται για τις ιδέες τους. Για να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να πούμε «ήταν αργά». Για μια κοινωνία που δεν φοβάται. Για μια Δημοκρατία που δεν λυγίζει. Για τον Παύλο. Για όλους μας».

Στην αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» έκλεισαν στις 15:30 λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Οι συρμοί σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς αλλά δεν θα σταματούν για επιβίβαση και αποβίβαση.

Αντίστοιχα καλέσματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα με πορείες και δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα και αλλού. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν αντίστοιχα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Σημειώνεται ότι οι πορείες μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα φέτος διεξάγονται στη σκιά της πρόσφατης αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Οι πορείες για τον Παύλο Φύσσα

Στην μνήμη του Παύλου Φύσσα πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων:

- Στη Θεσσαλονίκη, στις 18:00 στην Καμάρα.

- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19:30 στο Δημαρχείο.

- Στο Ηράκλειο, στις 19:00 στην πλατεία Ελευθερίας.

- Στη Θάσο, στις 19:30 στο θεατράκι του Θεαγένη.

- Στην Καβάλα, στις 18:30 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Καλαμάτα, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Ξάνθη, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Πάτρα, στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου.

- Στα Χανιά, στις 19:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.



