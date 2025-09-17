Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο Γιώργο Παυλάκη για 45 λεπτά.

Θλίψη επικρατεί στο χώρο της δημοσιογραφίας, καθώς ο Γιώργος Παυλάκης, ο κάμεραμαν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, πέθανε εν ώρα ρεπορτάζ σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 54χρονος είχε μεταβεί στη Φωκίδα μαζί με τον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 Κωνσταντίνο Φλαμή, για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ σχετικά με τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου.

Ο δημοσιογράφος και ο κάμεραμαν βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά οχήματα, πηγαίνοντας από το χωριό Κάλλιο στο Λιδορίκι. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στο δημοσιογράφο ότι δεν αισθάνεται καλά και έτσι τα οχήματα σταμάτησαν.

Ο Κωνσταντίνος Φλαμής κάλεσε γιατρό για οδηγίες και ο κάμεραμαν συνήλθε. Οι δυο τους συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδορικίου. Μόλις έφτασαν, ο 54χρονος υπέστη σοβαρό επεισόδιο.

Άμεσα, ο γιατρός με τη συνδρομή όσων βρίσκονταν στο σημείο τον μετέφεραν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου τρεις γιατροί προσπάθησαν επίμονα να τον επαναφέρουν. Παρά την προσπάθεια που διήρκεσε 45 λεπτά με συνεχή εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, ο Γιώργος Παυλάκης δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Ο οπερατέρ ήταν πατέρας δύο παιδιών και είχε καταγωγή από το Μεσολόγγι.