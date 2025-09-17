Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού 15χρονου μαθητή από 16χρονο σημειώθηκε στα Γιάννενα. Το επεισόδιο έγινε μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου και σε χώρο κοντά στη σχολική μονάδα όπου φοιτούν και οι δύο.

Ο 15χρονος ανήλικος που δέχθηκε την επίθεση άλλου μαθητή σύμφωνα με το epiruspost.gr χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και παραμένει για νοσηλεία καθώς από τα γρονθοκοπήματα που δέχθηκε φέρει κατάγματα στη γνάθο.

Ο μαθητής και οι γονείς του προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία με αποτέλεσμα το βράδυ της Τετάρτης να συλληφθούν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ο ανήλικος ημεδαπός και ο πατέρας του.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του. Και οι δύο εντός της ημέρας οδηγούνται την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.