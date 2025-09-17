Οι πυροσβέστες επιχειρούν στο μέτωπο υπό τον φόβο αναζωπύρωσης της φωτιάς λόγω μικρών διάσπαρτων εστιών.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο είναι υπό μερικό έλεγχο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν αδιάλειπτα για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών που παραμένουν σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

{https://www.facebook.com/61577047693104/videos/2271385936643799/}

Μήνυμα «112» για εκκένωση τριών οικισμών λόγω της φωτιάς

Λόγω της φωτιάς ήχησε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων οικισμών καλώντας τους σε εκκένωση προς το Αργοστόλι. Σύμφωνα με το μήνυμα «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02S1PweXVmvurpRqQbHcNfkhdEn1zGXGU3G1Uef9Qya6qBLqAEcFS3joJCDH5MFjSwl}

Πηγή Φωτογραφιών: ekefalonia.gr