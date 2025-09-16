«Απαιτώ την άδεια εκταφής του παιδιού μου» ξεσπά ο Πάνος Ρούτσι με την Μαρία Καρυστιανού να ζητάει να εισακουστεί το αίτημά του.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και εξακολουθεί να ζητά εκταφή του γιου του. Η Μαρία Καρυστιανού σύσσωμα με τις οικογένειες των θυμάτων στηρίζουν τον αγώνα του καθώς όπως διαμηνύει ο Πάνος Ρούτσι δεν πρόκειται να κάνει πίσω αν δεν δοθεί άδεια εκταφής ώστε να γίνουν εξετάσεις από πραγματογνώμονες.

«Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου, ότι θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους, και το εννοώ». Ο πατέρας ζητά από τις αρμόδιες αρχές να του δοθεί το πράσινο φως να προχωρήσει η εκταφή της σορού του γιου του ώστε να πραγματοποιηθούν διάφορες αναγκαίες εξετάσεις από πραγματογνώμονες στο πλαίσιο της έρευνας των συγγενών για τις συνθήκες της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Μαρία Καρυστιανού: «O πατέρας του Πάνου που έθαψε το παιδί του, το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες κινδυνεύει να πεθάνει»

Με σημερινή της ανάρτηση η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 και μητέρας της Μάρθης που επίσης σκοτώθηκε στο δυστύχημα σημειώνει ότι « Ποιός σκοτώνει τον Πάνο Ρούτσι;; Στην δικτατορία που καταντήσαμε να ζούμε, ένας γονιός που έθαψε το παιδί του.. το σκοτωμένο από κρατικές εγκληματικές ευθύνες και διαφθορά, κινδυνεύει να πεθάνει, μπροστά στη Βουλή!Αλί σε εμάς. Και σε σας. Στην υπόλοιπη κοινωνία … Που παλεύει για να επιβιώσει και παράλληλα τρέμει μήπως τα παιδιά της πάθουν κάτι από το απάνθρωπο και επικίνδυνο κράτος .. Από χθες το πρωί ένας χαροκαμένος πατέρας, καρδιοπαθής, στέκεται στο λιοπύρι..στο δρόμο… Δεν μπορεί να πάει σπίτι του .. Το ορκίστηκε! Θέλει να μάθει την αλήθεια!!!! -Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια!!-Θα φύγει από εκεί μόνο με την άδεια εκταφής στο χέρι!!! Η εκταφή θα του επιβεβαιώσει την ουσία που έκαψε το παιδί του… Και εμείς…. το ίδιο περιμένουμε …Η ζωή του αγωνιστή πατέρα, του Πάνου κινδυνεύει.»

Εξώδικο Καρυστιανού σε Μητσοτάκη: «Ο γονιός μίλησε, η επόμενη κίνηση, δική τους!»

Μάλιστα ενημερώνει ότι προχώρησαν σήμερα και σε εξώδικο προς όσους μπλοκάρουν από θέσεις εξουσίας το αίτημα εκταφής. Όπως σημειώνει «Σήμερα, εξώδικη διαμαρτυρία εστάλη σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πρόεδρο της Βούλης, Μπακαΐμη/ Τσόγκα, Πρόεδρο Εφετών, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Ολομέλεια Δικηγόρων. Ώστε όλοι να ξέρουν.., όλοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Είναι έτοιμοι να ρισκάρουν τη ζωή και του Πάνου για να μην επιτρέψουν την εκταφή ;; Ποιοι θα επιτρέψουν τον θάνατο του γονέα προκειμένου να προστατεύσουν το ΤΕΡΑΣ; Να μην αποκαλυφθεί το μυστικό που όλοι οι επίορκοι γνωρίζουν για αυτό και απαγορεύουν την εκταφή! Ο κύβος ερρίφθη. …. Ο γονιός μίλησε, Η επόμενη κίνηση, δική τους! Όλων των αποδεκτών του εξώδικου μας! Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι!»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

