Νέο ξέσπασμα για την υπόθεση των Τεμπών από τη Μαρία Καρυστιανού, που εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τις τελευταίες εξελίξεις στη δικαστική διαδικασία. Η Καρυστιανού καταγγέλλει στοχευμένες ενέργειες, που όπως υποστηρίζει, αγνοούν τα συμφέροντα των πολιτών και θολώνουν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη.

Η νέα ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 και μητέρας της Μάρθης που σκοτώθηκε στην σιδηροδρομική τραγωδία έρχεται μετά την πρόταση 996 σελίδων του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τους κατηγορουμένους στη δίκη των Τεμπών.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο: ότι πλέον δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Ο Αντεισαγγελέας Εφετών μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων! Μέσα σε 7 μέρες!».

Τον Μάρτιο του 2025, η ίδια και δύο ακόμη συγγενείς κατέθεσαν αίτημα στην κα Αποστολάκη, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, ζητώντας να ασκήσει τις εξουσίες της ως επόπτρια στην ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών. Την επόμενη ημέρα, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Αδειλίνη, αφαίρεσε την εποπτεία της υπόθεσης από την κα Αποστολάκη, αναθέτοντάς την στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα. Ο κ. Τσόγκας μελέτησε μέσα σε μόλις επτά ημέρες τη δικογραφία των 60.000 σελίδων και συνέταξε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων, πριν καν οι δικηγόροι καταθέσουν το υπόμνημα διαμαρτυρίας για την άρον άρον περάτωση της ανάκρισης στις 29 Αυγούστου – την ίδια ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους απέστειλε πόρισμα για την ύπαρξη ξυλολίου και υδρογονανθράκων.

Η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι οι ενέργειες αυτές δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας και ζητά την έμπρακτη στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. «Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!» τονίζει η κα Καρυστιανού.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Μετά τη σημερινή εξέλιξη, ένα είναι βέβαιο! Ότι δεν κρατάνε πλέον ούτε τα προσχήματα….Πριν κάποιους μήνες στις 17.03.2025 καταθέσαμε τρεις συγγενείς στην κα. Αποστολάκη, η οποία ως Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας είχε την εποπτεία όλης της ανάκρισης στη Λάρισα και της οποίας ο γιός βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο του 2025, ΑΙΤΗΜΑ για να ασκήσει τις εξουσίες της ως Επόπτρια στην Ανάκριση της δικογραφίας των Τεμπών. 18.03.2025, δηλαδή την άλλη ημέρα, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Αδειλίνη της αφαίρεσε την εποπτεία της ανάκρισης ειδικά και μόνο για τη δικογραφία των Τεμπών!

Της αφαίρεσε την εποπτεία στοχευμένης δικογραφίας και την ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα. Στον Αντεισαγγελέα Εφετών ο οποίος μέσα σε επτά μέρες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, μελέτησε τη δικογραφία των 60.000 σελίδων που του έστειλε ο Ανακριτής των Τεμπών, στις 08.09.2025 και έγραψε εισαγγελική πρόταση 1.000 σελίδων!

Μέσα σε 7 μέρες!

Ο εισαγγελέας κ. Τσόγκας, που πληροφορίες τον θέλουν κολλητό φίλο του κ. Β. Φλωρίδη αδελφού του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έγραψε άρθρο την Κυριακή, στην Καθημερινή ζητώντας την αυτεπάγγελτη άσκηση διώξεων κατά συγγενών που ασκούν κριτική ή μηνύουν τους δικαστές και εισαγγελείς, πήρε στα χέρια του την υπόθεση, αν και χαμηλότερης βαθμίδας, μετά την απομάκρυνση της κα. Αποστολάκη, προφανώς επειδή έχει χαρίσματα που ξεπερνούν τις ανθρώπινες ικανότητες!! Ο κ. Τσόγκας λοιπόν δικαίωσε την επιλογή Αδειλίνη.

Ταχύτατος, πιότερο και από τον άνεμο, έστειλε σήμερα πρωί πρωί ώρα 08.00 την εισαγγελική πρόταση ΠΡΙΝ καταθέσουν το Υπόμνημα Διαμαρτυρίας οι δικηγόροι για την εσπευσμένη άρον άρον περάτωση της ανάκρισης, στις 29.08, την ίδια δηλαδή ημέρα που το Γενικό Χημείο του Κράτους έστειλε το Πόρισμα για ύπαρξη ξυλολίου και υδρογοναθράκων!

Στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο, ελπίζουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και η ολομέλεια Δικηγόρων να σταθούν δίπλα στο δίκαιο, το σωστό. Δίπλα στον πολίτη, όπως έχουν ορκιστεί να κάνουν! Ζητάμε, με σεβασμό την έμπρακτη στήριξη σας!

