Μετά τον εφέτη ανακριτή και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών έκλεισε την πόρτα σε γονείς που εχασαν τα παιδιά τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως κατήγγειλαν η κ. Δέσποινα Γκανιδου, που έχασε τον 22χρονο γιο της, Δημήτρη στο δυστύχημα και η κ. Κοκάλα, μητέρα της 23χρονης Φραντσεσκας, που «δεν είχε οξυγόνο», ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών δεν δέχθηκε στο γραφείο του δύο χαροκαμενες μάνες.

Στο μεταξύ, για πρώτη φορά δυόμιση χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τριάντα πέντε (35) οικογένειες διά των δικηγόρων τους ενώνονται σε ένα κοινό υπόμνημα με το οποίο ζητούν συμπληρωματική ανάκριση για την μεγάλη αυτή υπόθεση.

Εβδομήντα έξι συγγενείς θυμάτων συνυπογράφουν το υπόμνημα που κατέθεσαν στην πρόεδρο εφετών, η οποία παρέλαβε την εισαγγελική πρόταση για τα Τέμπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των συγγενών συνυπογράφει το υπόμνημα και η οικογένεια του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, που βρήκε επίσης τραγικό θάνατο με άλλους 56 ανθρώπους.

Συμπληρωματική ανάκριση

Οι συγγενείς των θυμάτων επικαλούνται στο υπόμνημα τους τρία στοιχεία.

Συγκεκριμένα, το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου για την πυρασφάλεια των τρένων, θέμα που αγγίζει και στο σήμερα. Άλλωστε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN προανήγγειλε την διενέργεια ελέγχων με αφορμή το συγκεκριμένο πόρισμα. Να θυμίσουμε ότι το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου περιελήφθη στην δικογραφία μετά την κήρυξη περαίωσης της ανάκρισης από τον κ. Σωτήρη Μπακαΐμη. Στο ελληνικό κείμενο που το συνοδεύει επισημαίνεται ότι ο μέγιστος Ρυθμός εκπομπής θερμότητας για τα βαγόνια Β2 και Β4 ήταν εξαιρετικά υψηλός.

Το δεύτερο σημείο που θέτουν στο υπόμνημα τους οι 76 συγγενείς για να ζητήσουν συμπληρωματική ανάκριση είναι η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Το ΓΧΚ στην έκθεση που συνέταξε μετά από ανακριτική παραγγελία και η οποία παραδόθηκε το πρωί της 29ης Αυγούστου εντόπισε ξυλολιο σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε.

Το τρίτο σημείο αφορά στο ελλιπές βιντεοληπτικο υλικό με το οποίο έκλεισε η ανάκριση. Από την δικογραφία, σύμφωνα με τους συγγενείς των θυμάτων απουσιάζουν βίντεο και ηχητικά από το αμαξοστάσιο της Θεσσαλονίκης από το οποίο φορτώθηκε και ξεκίνησε η εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι 36, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, στελέχη και εργαζόμενοι ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, δύο στελέχη του υπουργείου μεταφορών, στην πλειοψηφία τους για το κακούργημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών και τρία στελέχη της HELLENIC TRAIN , για πλημμέλημα .Στηνμεγάλη αυτή δικογραφία κατέθεσαν περίπου 150 μάρτυρες, εκ των οποίων μόλις 28 επιβάτες του μοιραίου τρένου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων μετέβη αυτοβούλως στο γραφείο του εφέτη ανακριτή.