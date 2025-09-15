Μόλις έξι (6) ημέρες χρειάστηκε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας να διαβάσει την δικογραφία των 60.000 σελίδων.

Μόλις έξι (6) ημέρες χρειάστηκε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας να διαβάσει την δικογραφία των 60.000 σελίδων και πλέον και να συντάξει την πρόταση του, 996 σελίδων, την οποία απέστειλε στην πρόεδρο εφετών και κοινοποίησε στους διαδίκους.

Σύμφωνα με τον Κώδικα οι διάδικοι έχουν περιθώριο δέκα ημερών προκειμένου να προχωρήσουν σε ένδικα μέσα, κυρίως οι δικηγόροι των κατηγορουμένων για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το χρονικό

Συγκεκριμένα, στις 28 Αυγούστου η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρέδωσε την έκθεση αυτοψίας από τον χώρο του ΟΣΕ ατο Κουλούρι, μετά από ανακριτική παραγγελία.

Το πρωί της 29ης Αυγούστου το Γενικό Χημείο του κράτους έστειλε την δική του έκθεση, επίσης μετά από ανακριτική παραγγελία, στο οποίο εντόπισε ξυλόλιο σε 12 από τα 28 δείγματα, που εξέτασε.

Το μεσημέρι της 29ης Αυγούστου ο εφέτης ανακριτής κήρυξε την περαίωση της ανακριτικής διαδικασίας. Η δικογραφία επίσημα διαβιβάστηκε στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας από τον ανακριτή στις 8 Σεπτεμβρίου.

Από την επόμενη ημέρα, οπότε και μετέβη στο γραφείο του ο προϊστάμενος ξεκίνησε να μελετά την υπόθεση. Ολοκλήρωσε και συνέταξε πρόταση 996 σελίδων στις 15 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένου ότι το 10ημερο εκπνέει τέλος Σεπτεμβρίου δεν αποκλείεται πολύ σύντομα , ίσως πριν το 2026 να ξεκινήσει η δίκη.

Συνολικά οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι 36, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, στελέχη και εργαζόμενοι ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ, η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, δύο στελέχη του υπουργείου μεταφορών, στην πλειοψηφία τους για το κακούργημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών και τρία στελέχη της HELLENIC TRAIN , για πλημμέλημα .Στηνμεγάλη αυτή δικογραφία κατέθεσαν περίπου 150 μάρτυρες, εκ των οποίων μόλις 28 επιβάτες του μοιραίου τρένου, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων μετέβη αυτοβούλως στο γραφείο του εφέτη ανακριτή.