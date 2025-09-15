Εστάλη η πρότασή του στην πρόεδρο εφετών Λάρισας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου παρέλαβε επισήμως την ογκωδέστατη δικογραφία για τα Τέμπη ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών.

Μια εβδομάδα τη μελέτησε και συνέταξε την πρόταση του, 996 σελίδων, την οποία απέστειλε στην πρόεδρο εφετών Λάρισας. Από νωρίς το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται και στους διαδίκους της μεγάλης αυτής υπόθεσης.

Πλέον έχουν διάστημα 10 ημερών προκειμένου να ασκήσουν, όσοι επιθυμούν ένδικα μέσα. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους τα κατηγορητήρια είναι παρόμοια με αυτά του εφέτη ανακριτή που χειρίστηκε την υπόθεση.

Τριάντα έξι οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατηγορούνται για το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών. Στην μεγαλύτερη ως προς τον όγκο της δικογραφίας υπόθεση από τη μεταπολίτευση κατέθεσαν περίπου 150 μάρτυρες.