«Όταν το κράτος, αντί να ελέγχει τις δικές του ευθύνες για ένα πολύνεκρο δυστύχημα, επιλέγει να ελέγξει με την ΑΑΔΕ εκείνους που έχασαν τους ανθρώπους τους και ζητούν δικαιοσύνη, τότε αντιστρέφονται πλήρως οι ρόλοϊ» γράφει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για εκδικητικό κράτος και όχι κράτος δικαίου κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σχολιάζοντας την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Γράφει χαρακτηριστικά πως «Αν όλα είναι νόμιμα και καλώς καμωμένα, τότε δεν πρέπει να φοβούνται τον έλεγχο». Κάπως έτσι πάει η διαρροή της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, ακολουθώντας πλήρως το κλασικό μοτίβο εκφοβισμού από κρατικές αρχές, που αφήνει μία υπόνοια να πλανάται στον αέρα: «Μήπως κάτι έχεις να κρύψεις και για αυτό διαμαρτύρεσαι για ένα απλό έλεγχο;».

Προσθέτει πως «η ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι σε σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών είναι μία πράξη κρατικής υπενθύμισης «ότι εδώ δεν είναι παίξε γέλασε. Εδώ υπάρχει εξουσία. Θα σέβεστε». Ο έλεγχος αυτός είναι μια πράξη υψηλού συμβολισμού, μια επίδειξη ισχύος. Δεν πρόκειται ούτε για τυπική, ούτε για ουδέτερη, ούτε για αθώα κίνηση, αλλά για μία προειδοποιητική βολή. Και είναι απολύτως ενδεικτικό ότι αυτή η κίνηση γίνεται ακριβώς τη στιγμή που η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Η ΑΑΔΕ, αλήθεια πότε διερεύνησε γκρίζες περιπτώσεις αδιαφανούς πολιτικού χρήματος; Πότε έβαλε στο μικροσκόπιο της τα οικονομικά των κομμάτων; Η δικαστική εξουσία με πόση ταχύτητα λειτούργησε για να διερευνήσει τις αιτίες για το έγκλημα των Τεμπών και για να αποδοθεί δικαιοσύνη;» διερωτάται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνεχίζει λέγοντας πως «Και ενώ η «ανεξάρτητη» ΑΑΔΕ επιδεικνύει ταχύτατα αντανακλαστικά διερεύνησης μίας καταγγελίας για τους συγγενείς των θυμάτων, δεν μπορεί κάποιος να μην αντιπαραβάλει τα αντανακλαστικά αυτά με τον παρελκυστικό τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η κυβέρνηση, τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και σε διάφορους κρίσιμους κόμβους της διερεύνησης του εγκλήματος των Τεμπών. Όταν το κράτος, αντί να ελέγχει τις δικές του ευθύνες για ένα πολύνεκρο δυστύχημα, επιλέγει να ελέγξει με την ΑΑΔΕ εκείνους που έχασαν τους ανθρώπους τους και ζητούν δικαιοσύνη, τότε αντιστρέφονται πλήρως οι ρόλοϊ» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως: «Και αυτό δεν είναι κράτος δικαίου, αλλά «εκδικητικό» κράτος».

