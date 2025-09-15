«Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την εκταφή του παιδιού του» ξεσπά η Μαρία Καρυστιανού.

Με νέα της ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες για το γεγονός ότι οι αρχές αρνούνται με κατηγορηματικό τρόπο τις εκταφές των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών «για να μην αποκαλυφθούν τα χημικά».

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει «όλοι αρνούνται την εκταφή γιατί θα δείξει τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας. Και τότε πώς θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πώς θα προστατευτεί το κακόψυχο αφεντικό;;;».

Σύμφωνα με την ίδια «Στην χώρα μας, όπως την κατάντησαν, δικαστές και εισαγγελείς αρνούνται στον γονιό το πιο ιερό δικαίωμα του, την εκταφή του παιδιού του για να μάθει από τι πέθανε και για να ελέγξει ότι τα μέρη της σωρού που έθαψε ανήκουν πράγματι στο παιδί του και όχι σε άλλον νεκρό! Προσωπικά κατήγγειλα στον Εισαγγελέα ότι αναγνώρισα οστό στην σακούλα που μου παραδόθηκε και που ΔΕΝ περιγράφεται σε καμία από τις δύο ιατροδικαστικές (διαφορετικές!) εκθέσεις που έχω για την κόρη μου! Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου αρνήθηκε την εκταφή και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!!»

Μάλιστα η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 ανακοίνωσε ότι ο μπαμπάς του αδικοχαμένου Ντένη Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας, ως ύστατο μέσο πίεσης προς την Πολιτεία, απαιτώντας δικαιοσύνη και διαφάνεια. «Η Ευρώπη ακούει;;; Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει; Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας; Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!» τονίζει.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Πλην όμως η εισαγγελική αρχή μου ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ και με παρέπεμψε στον Ανακριτή που επίμονα αρνείται να γίνει εκταφή χωρίς ΚΑΜΙΑ σοβαρή και νόμιμη αιτιολογία!!!!

Το γνωστό: Αποφασίζω και διατάζω καταπατώντας ιερά και όσια!! Και αυτή η χώρα αυτοαποκαλείται Κράτος Μέλος της Ευρώπης και εφαρμοστής των αρχών Κράτους Δικαίου που αυτή υπηρετεί!

Ντροπή! Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ΟΛΟΙ συνεννοημένοι, ΟΛΟΙ αρνούνται την εκταφή γιατί θα ΔΕΙΞΕΙ τις χημικές ουσίες που έκαψαν τα παιδιά μας!!!

Και τότε πως θα μπαζωθούν οι ευθύνες και πως θα προστατευτεί το ΚΑΚΟΨΥΧΟ αφεντικό;;;

Η Ευρώπη ακούει;;; Γιατί οι κεραίες της Ευρώπης είναι αδρανείς στις αναφορές που έχουμε καταθέσει; Πρέπει να θρηνήσουμε και τον γονιό, τον Πάνο, που ξεκίνησε σήμερα απεργία πείνας;

Μέχρι που θα μας αναγκάσετε να φτάσουμε;;; Ντροπή επίορκοι! Μέχρι τέλους!

Σε απεργία πείνας ο μπαμπάς του Ντένι Ρούτσι: «Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κοροϊδία»

Ο 22χρονος Ντένις ήταν μεταξύ των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και ο μπαμπάς του Πάνος από το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε απεργίας πείνας στο αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης γιος της Μαρίας Εγούτ που σκοτώθηκε στα Τέμπη αναδημοσιεύει την δήλωση του χαροκαμένου πατέρα «Κάνω αυτή την απεργία πείνας και δίψας γιατί 2,5 χρόνια τώρα αντί να βλέπουμε μια δικαιοσύνη που θα έκανε σωστά τη δουλειά της, βλέπουμε τα πάντα να μπαζώνονται από την πρώτη μέρα. Εμείς την πρώτη μέρα δεν ξέραμε που πατάγαμε και η κυβέρνηση και το κράτος μπάζωναν από τις πρώτες ώρες Εδώ και 2,5 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ.

Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου ότι αυτοί που το έκαναν αυτό το πράγμα και εξαιτίας τους έφυγαν όλα αυτά τα παιδιά τόσο άδικα δεν θα τους αφήσω έτσι. Προχωρώ σε αυτή την απεργία γιατί ακόμη μια φορά βρήκαμε κλειστές πόρτες, όταν ζητήσαμε την εκταφή του παιδιού μου. Δεν ήμουν μόνο εγώ αλλά και άλλες οικογένειες. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Δεν μπορώ να αντέξω αυτή την κοροϊδία. Πιστεύω πως εκεί πάνω στην εξουσία μπορεί να υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω ότι όλων τα χέρια ήταν βουτηγμένα στα μπαζώματα για αυτό και απευθύνομαι σε αυτούς.Αν έχουν λίγη ευαισθησία οφείλουν να δουν το θέμα μας. Εγώ δεν πρόκειται να φύγω από εδώ. Θα μείνω μέχρι τέλους».

