Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Πληροφοριοδότης

Η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει θερμή χρονιά «στους δρόμους»

Η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει θερμή χρονιά «στους δρόμους» Φωτογραφία: SOOC/ NICK PALEOLOGOS
Το νέο μήνυμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023».

Πολύς κόσμος μαζεύτηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών».

Εκεί η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «η χρονιά που ξεκινάει θα μας βρει στους δρόμους και τις πλατείες» για να «έρθει η αλήθεια στο φως».

Η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην σιδηροδρομική τραγωδία καταχειροκροτήθηκε καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει.

Το μήνυμά της είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον αγώνα της να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η δίκη θα ξεκινήσει στις αρχές της άνοιξης, όταν πια θα έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Α.Σ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Πλακιάς: Ζητάει κακούργημα για όλους στην υπόθεση Τριαντόπουλου

Πλακιάς: Ζητάει κακούργημα για όλους στην υπόθεση Τριαντόπουλου

Ελλάδα
Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Τέμπη: Συνεχίζεται η ανάκριση για το δυστύχημα - Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς

Ελλάδα
Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Τέμπη: Συμπληρωματική δικογραφία για το «μπάζωμα» στη Βουλή

Πολιτική
Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς

Στον Άρειο Πάγο η δικογραφία των Τεμπών για τους Γενικούς Γραμματείς

Ελλάδα

NETWORK

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ienergeia.gr
HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

HELLENiQ ENERGY: Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

ienergeia.gr
Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

Μεταμορφώστε την κουζίνα σας - 15 ιδέες διακόσμησης

healthstat.gr
Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Το νούμερο 1 σνακ για βελτίωση της μνήμης, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

Ομίχλη εγκεφάλου στην περιεμμηνόπαυση: Γιατί επηρεάζεται η μνήμη σας

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

healthstat.gr
Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

Φωτιά στο «Ιπποκράτειο» - Ερευνάται εάν προκλήθηκε από ηλεκτρονικό πατίνι

ienergeia.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2025

ienergeia.gr