Η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλει θερμή χρονιά «στους δρόμους»

Το νέο μήνυμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023».

Πολύς κόσμος μαζεύτηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών».

Εκεί η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «η χρονιά που ξεκινάει θα μας βρει στους δρόμους και τις πλατείες» για να «έρθει η αλήθεια στο φως».

Η μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στην σιδηροδρομική τραγωδία καταχειροκροτήθηκε καλώντας τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει.

Το μήνυμά της είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στον αγώνα της να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η δίκη θα ξεκινήσει στις αρχές της άνοιξης, όταν πια θα έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών.

Α.Σ.