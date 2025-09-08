Ο δύσκολος δρόμος της Μαρίας Καρυστιανού

Απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Το Dnews είχε πρώτο αναδείξει το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού για συγκέντρωση για τα Τέμπη και την απόδοση δικαιοσύνης για την πολύνεκρη τραγωδία, αλλά και την απόρριψή του από την Ασφάλεια.

Η συγκέντρωση στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις δεν έδειξε μόνο πως το αίσθημα για δικαιοσύνη δεν σβήνει, αλλά και ότι η Μαρία Καρυστιανού -όπως φάνηκε και από την ομιλία της- φλερτάρει όλο και περισσότερο με την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Όλα δείχνουν πως θα έχουμε εξελίξεις ακόμα και σύντομα.

Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το σημερινό πολιτικό σύστημα...

Β.Σκ.