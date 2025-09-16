«Δεν περνάει από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή».

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε». Με τη φράση αυτή, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις, απάντησε η πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε (Kontra, Ν. Παναγιωτόπουλός) αν σκοπεύει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Εξήγησε ότι η κοινωνική αντίδραση τη βρίσκει σύμφωνη και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για την κάθαρση και την αξιοπιστία των θεσμών.

Επομένως, η Μαρία Καρυστιανού απορρίπτει, για την ώρα, την εμπλοκή της στην ενεργό πολιτική, παρόλο που στις δημοσκοπήσεις μετριέται πλέον η απήχησή της και ενώ ο τρόπος με τον οποίο αποκλείει αυτή την πιθανότητα είναι ήπιος.

Α.Σ.