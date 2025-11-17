Ο Ν. Καραχάλιος επιμένει να προωθεί το κόμμα που ισχυρίζεται ότι προετοίμαζε η Μ. Καρυστιανού.

Την 1η Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, προγραμματίζεται μια εκδήλωση για την επίδραση των social media στην πολιτική διαδικασία, με πρωτοβουλία του πρώην συμβούλου στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, Νίκου Καραχάλιου ο οποίος, το τελευταίο διάστημα, κάνει viral εμφανίσεις στα ΜΜΕ μιλώντας για τα τα πολιτικά σχέδια της Μαρίας Καρυστιανού, με την οποία συζητούσε μέχρι πρόσφατα.

Από τις παρουσίες στο πάνελ και στο ακροατήριο θα προκύψουν συμπεράσματα για τη συνέχεται του «Κύματος». Αν, για παράδειγμα, συμμετέχουν άλλα πρώην στελέχη της ΝΔ, μαζί με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα και πανεπιστημιακούς, το «μείγμα» θα είναι ενδιαφέρον.

Τ.Τε