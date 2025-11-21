Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησή της MRB παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του OPEN.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, το ενδεχόμενο να ψηφίσουν μελλοντικά ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού αλλά και τους ψηφοφόρους που θα επέλεγαν ένα κόμμα Καρυστιανού ή ένα κόμμα Σαμαρά, σκιαγραφεί το δεύτερο μέρος της δημοσκόπηση της MRB.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο του Open, το 43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη νέων κομμάτων, ενώ το 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια άποψη. Σαρωτικό είναι αντίστοιχο ποσοστό για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, με 84,6% και της Ελληνικής Λύσης με 83,9% της Ελληνικής Λύσης, ενώ το ΚΚΕ συγκεντρώνει ποσοστό 58,8%.

Ποσοστό της τάξης του 26,1% συνολικά κρίνει ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί θετικά για τον πρώην πρωθυπουργό ενώ το 44,2% κρίνει το αντίθετο, συνολικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ερώτημα της επιλογής ενός κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, το 20,9% δηλώσει πως σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε ενώ στον αντίποδα, το 73,2% θεωρεί ότι μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Για το κόμμα Σαμαρά, ο ερωτηθέντες είναι πολύ πιο ξεκάθαροι καθώς το 80,5% είναι σίγουροι ή μάλλον σίγουροι ότι δεν θα τον ψήφιζαν απέναντι σε μόλις 15,1% που ίσως ή σίγουρα θα τον ψήφιζε.

Η άποψη των ερωτηθέντων για την Μαρία Καρυστιανού παραμένει θετική σε ποσοστό 54,6% ενώ μάλλον ή σίγουρα αρνητική έχει το 30,9%, αντίστοιχα ενώ στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής της κα Καρυστιανού το 36,5% απαντά σίγουρα ή μάλλον ναι ενώ αρνητικά απαντά το 55,5%, ποσοστό έχει μειωθεί ωστόσο από το 56,7% το περασμένου Οκτωβρίου.

Στο ερώτημα ου καταλληλότερου πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης σαρώνει στους ψηφοφόρους της ΝΔ με 70,4% έναντι 10,4% του κανένα, ενώ κερδίζει και το 25,4% από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που είναι μοιρασμένοι: το 34,9% επιλέγει Νίκο Ανδρουλάκη και το 25,7% κανέναν. Στον ΣΥΡΙΖΑ τηρούν στάση αναμονής καθώς το 35% των ψηφοφόρων απαντά κανέναν και το 27,3% άλλον ενώ στις απαντήσεις δεν υπάρχει ο νυν πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος.

Το 27,7% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το 22,9% κανέναν ενώ σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης το 51,6% είναι υπέρ του Κυριάκου Βελόπουλου και το 26,4% υπέρ ενός άλλου προσώπου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε 22% ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,2%, η Ελληνική Λύση με 9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7%, το ΚΚΕ με 6%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.

Κάτω από το όριο του 3%, βρίσκονται η Νίκη με 2,3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, Άλλο Κόμμα με 5,2%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 24,3%.

Αναγωγή ψήφου

Όσον αφορά την αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5%, η Ελληνική Λύση 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, το ΚΚΕ 8,7%, η Φωνή Λογικής 5,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, η Νίκη 3%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, η Νέα Αριστερά 2%, ενώ το «Άλλο Κόμμα» είναι στο 6,9%.

Νέα κόμματα και εκλογές

Την ανάγκη δημιουργία νέων κομμάτων επισημαίνει το 68,1% των ερωτηθέντων καθώς κρίνουν ότι τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες και ανησυχίες των Ελλήνων πολιτών. Αντίστοιχα, μόλις το 6,8% θεωρούν ότι αρκούν τα ήδη υπάρχοντα κόμματα.

Παράλληλα, το 31% των ερωτηθέντων κρίνει ότι στην περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, πρέπει να γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται προκειμένου να συμβεί αυτό. Το 20,8% θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας ΠΑΣΟΚ, κομμάτων Αριστεράς και του εν δυνάμει κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ενώ το 16,2% θεωρεί ότι λύση είναι μία κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΝΔ και κομμάτων της δεξιάς όπως Ελληνική Λύση και Φωνή Λογικής. Τέλος, μόλις το 15% είναι υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα του καταλληλότερου πρωθυπουργού, οι ερωτηθέντες υπέδειξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ποσοστό 23,1% και άνοδο από την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου κατά μισή μονάδα, άνοδο (0,2%) και για την δεύτερη στη σειρά Ζωή Κωνσταντοπούλου που συγκεντρώνει ποσοστό 7,6%, ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 3,8%, αλλά και οι δύο καταγράφουν πτώση στα ποσοστά μίας μονάδας, συγκριτικά με τα ευρήματα της αντίστοιχης δημοσκόπησης του Οκτωβρίου. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει ποσοστό 3,6% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%.

ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ

Σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 82,2% συνολικά κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αντίστοιχα μόλις το 13,2%, συνολικά, κρίνει θετικά.

Ωστόσο στο ερώτημα αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις, και αν θα επιστραφούν τα χρήματα το 78,6% των ερωτηθέντων είναι σίγουροι ότι αυτό δεν θα συμβεί. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από το 77,2% και το 72,3% που είχε καταγράψει αντίστοιχα στις δημοσκοπήσεις το Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα αρνητικά κρίνει η πλειοψηφία και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των ΕΛΤΑ, με ποσοστό 77,4%.

Λύση σύμφωνα με τους ερωτηθέντες θα ήταν η μείωση των εξόδων (50%), η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ως κοινωνικό αγαθό (30%) ενώ μόλις 7% είναι υπέρ της μείωσης των καταστημάτων.

{https://www.youtube.com/watch?v=9ZihqvqbhkE}