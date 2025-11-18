Συνεργάτες του εκτιμούν πως και σε αυτή την περίπτωση το κόστος για τη ΝΔ θα είναι και πάλι μεγάλο!

Πεισμένος φέρεται να είναι ο πρωθυπουργός πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Το αναφέρει σε συνομιλητές του ανακουφισμένος, εκτιμώντας πως η Νέα Δημοκρατία γλυτώνει από το κόστος που θα είχε από μια τέτοια εξέλιξη. Συνεργάτες του, ωστόσο, φέρονται να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις.

Και αυτοί όμως που πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει τελικά κόμμα, θεωρούν πως η ζημιά που θα υποστεί το κυβερνών κόμμα θα είναι μεγάλη.

Και αυτό καθώς και η κριτική του πρώην πρωθυπουργού και έχει διείσδυση στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γιατί θα εμποδίσει «γαλάζιους» ψηφοφόρους που έχουν αποστασιοποιηθεί από το κυβερνών κόμμα να επιστρέψουν σε αυτό.

Επιπλέον επικρατεί πλήρη αμηχανία για το πώς το Μαξίμου θα «μεταχειριστεί» τον Κώστα Καραμανλή που μπορεί να σταμάτησε τις δημόσιες παρεμβάσεις του, όμως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη φέρεται ναπέχουν ...παρασάγκας!