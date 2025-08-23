Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025
Η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. «Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων υψηλής ποιότητας ξεκινά το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 του Δήμου Αθηναίων.

Από 8 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, το θέατρο Κολωνού θα φιλοξενήσει ένα πολύχρωμο θεατρικό μωσαϊκό, με γενική είσοδο €5 και €10.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 20 θεατρικές παραστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής και διεθνούς δραματουργίας, από τις αρχαίες τραγωδίες του Αισχύλου και του Σοφοκλή μέχρι σύγχρονα έργα και αγαπημένες κωμωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε συστηματικά στον Πολιτισμό. Το Φεστιβάλ Κολωνού αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού για την πόλη μας. Στηρίζουμε τις τέχνες και τους δημιουργούς και φροντίζουμε ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε μοναδικά θεατρικά δρώμενα. Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Ο πολιτισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας και η Αθήνα τον μοιράζεται με όλους».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μαγεία του θεάτρου. Η σκηνή του Θεάτρου Κολωνού θα φιλοξενήσει ξεχωριστές παραστάσεις, που ενώνουν το κλασικό με το σύγχρονο, το γέλιο με τη συγκίνηση. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής και να την κάνετε δική σας».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων, υπογράμμισε: «Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός αφορά σε όλες και όλους. Επενδύουμε στον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό και το αποδεικνύουμε έμπρακτα, με την προσδοκία να έχουν όλοι οι θεατές, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, το θέατρο γίνεται σημείο αναφοράς, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες».

festival_c60d5.jpg

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 8 Σεπτεμβρίου με τη «Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Η Υρώ Μανέ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Ραραούς, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο ημέρες αργότερα, στις 10/9, ανεβαίνει η κλασική κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ στις 11/9 ακολουθούν οι «Ευτυχισμένες Πέρσες», μια σύγχρονη ανάγνωση των «Περσών» του Αισχύλου.

Στις 12/9 παρουσιάζεται το «Σαρμάντζα» του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη, και την επομένη, 13/9, το έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και Εκείνος», επίσης με υπηρεσίες προσβασιμότητας. Ο Γιώργος Κιμούλης υπογράφει και ερμηνεύει τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή στις 16/9, ενώ στις 19/9 η σκηνή φιλοξενεί το «Μα» της Ρηνιώς Κυριαζή, ξανά με προσβασιμότητα για όλους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το έργο «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στις 23/9, για να ακολουθήσει στις 24/9 η «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Τέλος, στις 28/9, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει την πρεμιέρα του έργου «Το Δράμα της Δημοκρατίας».

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κολωνού 2025:

Προσβάσιμος Πολιτισμός στον Δήμο Αθηναίων

Για πρώτη φορά, θα φιλοξενηθούν παραστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις: «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» (10/9) και «Εκείνος και Εκείνος» (13/9) θα πραγματοποιηθούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό για λόγους ισότιμης πρόσβασης στο ηχητικό περιεχόμενο και ακουστική περιγραφή για την ισότιμη πρόσβαση στο οπτικό περιεχόμενο. Απτική ξενάγηση στα σκηνικά στοιχεία θα πραγματοποιείται μία ώρα πριν από την έναρξη των παραστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάζονται και παρέχονται από την ATLAS E.P. με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης του Δήμου Αθηναίων. Για να εξασφαλίσετε θέση με υπηρεσίες προσβασιμότητας, αφού προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την ticketplus, κάντε κράτηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επίσης, στην παράσταση Μα της Ρηνιώς Κυριαζή, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Σοφία Ρομπόλη) και υπερτιτλισμός (Κερασία Μιχαλοπούλου με τη HansUp).

Σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ομάδας του Nevronas, η παράσταση πλαισιώνεται από παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτή συζήτηση με ενήλικους αυτιστικούς», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική είσοδος: €5 & €10

Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, κλπ.), η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα €5 ανά παράσταση.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις περιόδους από:

  • 25/8 για τις παραστάσεις από 8 έως 14/9,
  • 1/9 για τις παραστάσεις από 15 έως 21/9,
  • 8/9 για τις παραστάσεις από 22 έως 28/9.

Πώληση θα πραγματοποιείται και δύο ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων στο θέατρο Κολωνού για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Θέατρο Κολωνού. Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός.

Γραμμή Μετρό 2: στάση Σεπόλια & στάση Σταθμός Λαρίσης Λεωφορειακές γραμμές: 057 (στάσεις Καλλιπόλεως, Ηλέκτρας), Α13 (στάση Αρμονία), Α10 και Β10 (στάση Δομοκού)

Γραμμή Τρόλεϊ: 12 (στάση Αρμονία) & 1 (στάση Δομοκού).

Το Θέατρο είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει: «Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς από το 2021»

Ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει: «Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς από το 2021»

Ελλάδα
Δήμος Αθηναίων: Οι 7 κλιματιζόμενες αίθουσες που ανοίγουν λόγω ζέστης

Δήμος Αθηναίων: Οι 7 κλιματιζόμενες αίθουσες που ανοίγουν λόγω ζέστης

Ελλάδα
Παλιά Βουλή: Φωτίστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά

Παλιά Βουλή: Φωτίστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά

Πολιτική
Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα

Χ. Δούκας: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την Αθήνα

Πολιτική

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr