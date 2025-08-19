Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Η τηλεκάρτα έγινε γρήγορα απαραίτητο αξεσουάρ, αφού έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει εύκολα και με χαμηλό κόστος από τα χιλιάδες κοινόχρηστα τηλέφωνα.

Η τηλεκάρτα, το εμβληματικό προϊόν του ΟΤΕ που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90, παραμένει ζωντανό κομμάτι της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής ιστορίας, παρότι ο ρόλος της έχει αλλάξει δραματικά. Το 1992 η έλευση των καρτοτηλεφώνων σε κάθε γωνιά της χώρας έφερε επανάσταση στην επικοινωνία.

Η τηλεκάρτα έγινε γρήγορα απαραίτητο αξεσουάρ, αφού έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει εύκολα και με χαμηλό κόστος από τα χιλιάδες κοινόχρηστα τηλέφωνα. Η δόξα της όμως κράτησε λίγο, καθώς λίγα χρόνια αργότερα οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας άρχισαν να κερδίζουν έδαφος, εκτοπίζοντας σταδιακά τα άλλοτε πολυσύχναστα καρτοτηλέφωνα.

Σήμερα, οι θάλαμοι που άλλοτε αποτελούσαν σήμα κατατεθέν των δρόμων της Αθήνας και άλλων πόλεων έχουν μετατραπεί σε σκουριασμένα κουβούκλια. Πολλοί είναι κατεστραμμένοι, με σπασμένα τζάμια και σκουριασμένες λαμαρίνες, αποτελώντας εστίες κινδύνου και εμπόδια στην κίνηση των πεζών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποξήλωσης των ανενεργών καρτοτηλεφώνων. Ήδη έχουν αφαιρεθεί 63 θάλαμοι, ενώ εντός του μήνα θα απομακρυνθούν ακόμη 24, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τους 67 έως τον Οκτώβριο. Οι αποξηλωμένοι θάλαμοι φυλάσσονται σε χώρους του ΟΤΕ και καταλήγουν στην ανακύκλωση.

Ωστόσο, η παρουσία καρτοτηλεφώνων δεν έχει εκλείψει εντελώς. Παρότι από το 2021 δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξή τους σε δημόσιους χώρους, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία όπου αποτελούν μοναδική διέξοδο επικοινωνίας, όπως σε φυλακές και κατασκηνώσεις. Η δε χρήση της τηλεκάρτας παραμένει σημαντική σε ορισμένες περιοχές, προσφέροντας ακόμη φθηνούς χρόνους ομιλίας, ιδιαίτερα προς χώρες με μεγάλες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα.

Ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας εξαρτάται από την αξία της κάρτας και τον προορισμό της κλήσης. Για αστικές και υπεραστικές κλήσεις στην Ελλάδα, μια τηλεκάρτα των 4 ευρώ εξασφαλίζει έως 123 λεπτά συνομιλίας, ενώ η κάρτα των 10 ευρώ φθάνει τα 340 λεπτά. Αντίστοιχα, για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα ο χρόνος ομιλίας είναι σημαντικά μικρότερος, με την κάρτα των 4 ευρώ να προσφέρει έως 33 λεπτά και την κάρτα των 10 ευρώ έως 90 λεπτά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της τηλεκάρτας για διεθνείς κλήσεις, καθώς σε ορισμένους προορισμούς οι χρεώσεις είναι ιδιαίτερα προσιτές. Για παράδειγμα, προς την Ινδία ο χρόνος φτάνει έως 152 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και έως 420 λεπτά με εκείνη των 10 ευρώ. Προς το Μπαγκλαντές ο διαθέσιμος χρόνος είναι ακόμη μεγαλύτερος, με έως 175 λεπτά ομιλίας για την κάρτα των 4 ευρώ και έως 480 λεπτά για την κάρτα των 10 ευρώ. Στην περίπτωση του Πακιστάν, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους έως 87 λεπτά για την κάρτα των 4 ευρώ και έως 240 λεπτά για την κάρτα των 10 ευρώ.

Σε άλλες χώρες, οι χρόνοι είναι πιο περιορισμένοι λόγω υψηλότερων χρεώσεων. Οι κλήσεις προς Ιράκ αντιστοιχούν σε 19 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και 52 λεπτά με εκείνη των 10 ευρώ. Στη Συρία, τα διαθέσιμα λεπτά είναι μόλις 11 για την κάρτα των 4 ευρώ και 31 για την κάρτα των 10 ευρώ. Αντίστοιχα, στην Αίγυπτο ο χρήστης μπορεί να μιλήσει έως 33 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και έως 90 λεπτά με την κάρτα των 10 ευρώ, ενώ στην Αλγερία οι χρόνοι μειώνονται σε 6 και 18 λεπτά αντίστοιχα. Τέλος, οι κλήσεις προς το Ιράν αντιστοιχούν σε 19 λεπτά με κάρτα των 4 ευρώ και 52 λεπτά με κάρτα των 10 ευρώ.

Η τηλεκάρτα εξακολουθεί να διατίθεται από τα καταστήματα Cosmote και Γερμανός.

