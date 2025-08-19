Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα
Η τηλεκάρτα έγινε γρήγορα απαραίτητο αξεσουάρ, αφού έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει εύκολα και με χαμηλό κόστος από τα χιλιάδες κοινόχρηστα τηλέφωνα.

Η τηλεκάρτα, το εμβληματικό προϊόν του ΟΤΕ που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90, παραμένει ζωντανό κομμάτι της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής ιστορίας, παρότι ο ρόλος της έχει αλλάξει δραματικά. Το 1992 η έλευση των καρτοτηλεφώνων σε κάθε γωνιά της χώρας έφερε επανάσταση στην επικοινωνία.

Η τηλεκάρτα έγινε γρήγορα απαραίτητο αξεσουάρ, αφού έδινε τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει εύκολα και με χαμηλό κόστος από τα χιλιάδες κοινόχρηστα τηλέφωνα. Η δόξα της όμως κράτησε λίγο, καθώς λίγα χρόνια αργότερα οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας άρχισαν να κερδίζουν έδαφος, εκτοπίζοντας σταδιακά τα άλλοτε πολυσύχναστα καρτοτηλέφωνα.

Σήμερα, οι θάλαμοι που άλλοτε αποτελούσαν σήμα κατατεθέν των δρόμων της Αθήνας και άλλων πόλεων έχουν μετατραπεί σε σκουριασμένα κουβούκλια. Πολλοί είναι κατεστραμμένοι, με σπασμένα τζάμια και σκουριασμένες λαμαρίνες, αποτελώντας εστίες κινδύνου και εμπόδια στην κίνηση των πεζών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχει ξεκινήσει πρόγραμμα αποξήλωσης των ανενεργών καρτοτηλεφώνων. Ήδη έχουν αφαιρεθεί 63 θάλαμοι, ενώ εντός του μήνα θα απομακρυνθούν ακόμη 24, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τους 67 έως τον Οκτώβριο. Οι αποξηλωμένοι θάλαμοι φυλάσσονται σε χώρους του ΟΤΕ και καταλήγουν στην ανακύκλωση.

Ωστόσο, η παρουσία καρτοτηλεφώνων δεν έχει εκλείψει εντελώς. Παρότι από το 2021 δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξή τους σε δημόσιους χώρους, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία όπου αποτελούν μοναδική διέξοδο επικοινωνίας, όπως σε φυλακές και κατασκηνώσεις. Η δε χρήση της τηλεκάρτας παραμένει σημαντική σε ορισμένες περιοχές, προσφέροντας ακόμη φθηνούς χρόνους ομιλίας, ιδιαίτερα προς χώρες με μεγάλες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα.

Ο διαθέσιμος χρόνος ομιλίας εξαρτάται από την αξία της κάρτας και τον προορισμό της κλήσης. Για αστικές και υπεραστικές κλήσεις στην Ελλάδα, μια τηλεκάρτα των 4 ευρώ εξασφαλίζει έως 123 λεπτά συνομιλίας, ενώ η κάρτα των 10 ευρώ φθάνει τα 340 λεπτά. Αντίστοιχα, για κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα ο χρόνος ομιλίας είναι σημαντικά μικρότερος, με την κάρτα των 4 ευρώ να προσφέρει έως 33 λεπτά και την κάρτα των 10 ευρώ έως 90 λεπτά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της τηλεκάρτας για διεθνείς κλήσεις, καθώς σε ορισμένους προορισμούς οι χρεώσεις είναι ιδιαίτερα προσιτές. Για παράδειγμα, προς την Ινδία ο χρόνος φτάνει έως 152 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και έως 420 λεπτά με εκείνη των 10 ευρώ. Προς το Μπαγκλαντές ο διαθέσιμος χρόνος είναι ακόμη μεγαλύτερος, με έως 175 λεπτά ομιλίας για την κάρτα των 4 ευρώ και έως 480 λεπτά για την κάρτα των 10 ευρώ. Στην περίπτωση του Πακιστάν, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους έως 87 λεπτά για την κάρτα των 4 ευρώ και έως 240 λεπτά για την κάρτα των 10 ευρώ.

Σε άλλες χώρες, οι χρόνοι είναι πιο περιορισμένοι λόγω υψηλότερων χρεώσεων. Οι κλήσεις προς Ιράκ αντιστοιχούν σε 19 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και 52 λεπτά με εκείνη των 10 ευρώ. Στη Συρία, τα διαθέσιμα λεπτά είναι μόλις 11 για την κάρτα των 4 ευρώ και 31 για την κάρτα των 10 ευρώ. Αντίστοιχα, στην Αίγυπτο ο χρήστης μπορεί να μιλήσει έως 33 λεπτά με την κάρτα των 4 ευρώ και έως 90 λεπτά με την κάρτα των 10 ευρώ, ενώ στην Αλγερία οι χρόνοι μειώνονται σε 6 και 18 λεπτά αντίστοιχα. Τέλος, οι κλήσεις προς το Ιράν αντιστοιχούν σε 19 λεπτά με κάρτα των 4 ευρώ και 52 λεπτά με κάρτα των 10 ευρώ.

Η τηλεκάρτα εξακολουθεί να διατίθεται από τα καταστήματα Cosmote και Γερμανός.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Η Cosmote άφησε χωρίς τηλέφωνο το ΕΚΑΒ σε έξι νομούς - Αβοήθητοι χιλιάδες πολίτες

Η Cosmote άφησε χωρίς τηλέφωνο το ΕΚΑΒ σε έξι νομούς - Αβοήθητοι χιλιάδες πολίτες

Ελλάδα
Πόσο θα μειωθούν οι συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού ίντερνετ

Πόσο θα μειωθούν οι συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικού ίντερνετ

Οικονομία
Υπάρχει μυστική ψηφοφορία μέσω τηλεφώνου;

Υπάρχει μυστική ψηφοφορία μέσω τηλεφώνου;

Ο Πληροφοριοδότης
Κινέζος φέσωσε με 3.500 ευρώ ιδιοκτήτη Airbnb - Έκανε κλήσεις από Ελλάδα σε Κίνα μέσω router

Κινέζος φέσωσε με 3.500 ευρώ ιδιοκτήτη Airbnb - Έκανε κλήσεις από Ελλάδα σε Κίνα μέσω router

Ελλάδα

NETWORK

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα Antinero στη Χίο

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου: Η αλήθεια για τα έργα Antinero στη Χίο

ienergeia.gr
Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική Ρωσία

Επιδρομή drones της Ουκρανίας προκαλεί πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοδυτική Ρωσία

ienergeia.gr
Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

healthstat.gr
Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

Σάρον Στόουν: Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί για να παραμένει σε φόρμα

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

healthstat.gr
Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιούλιος 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιούλιος 2025

ienergeia.gr