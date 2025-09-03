Αν δείτε αυτόν τον αριθμό στο κινητό σας, προσέξτε το Gmail σας δέχεται επίθεση

Games
Οι χάκερ χρησιμοποιούν τηλεφωνικές απάτες για να αποκτήσουν πρόσβαση στο gmail σας.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν παραπλανητικοί τίτλοι για «2,5 δισεκατομμύρια παραβιασμένους λογαριασμούς Gmail». Η Google διαψεύδει: ούτε το Gmail ούτε το Google Cloud επηρεάστηκαν από τη διαρροή δεδομένων που σχετίζεται με το Salesforce.

Ωστόσο, οι λογαριασμοί Gmail δέχονται στοχευμένες επιθέσεις. Οι χάκερ χρησιμοποιούν τηλεφωνικές απάτες (phishing calls) για να αποσπάσουν πρόσβαση.

Η Google τονίζει:

Δεν θα σας καλέσει ποτέ για επαναφορά κωδικού ή επίλυση προβλημάτων.

Οι απατεώνες συχνά καλούν από τον αριθμό +1 (650) 253-0000, που εμφανίζεται ως νόμιμος αριθμός της Google, αλλά έχει πλαστογραφηθεί.

Στο τηλεφώνημα, κάποιος που παριστάνει τον υπάλληλο Google αναφέρει «ύποπτες προσπάθειες σύνδεσης» και καθοδηγεί το θύμα να αλλάξει κωδικό. Στην πραγματικότητα, έτσι αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό.

Τι πρέπει να κάνετε:

Αν δεχθείτε κλήση από αυτόν τον αριθμό, αγνοήστε την.

Ελέγξτε μόνοι σας τον λογαριασμό σας, μπαίνοντας από τη σελίδα της Google.

Στην ενότητα Ασφάλεια → Έλεγχος Δραστηριότητας Ασφαλείας, δείτε αν υπάρχει άγνωστη σύνδεση.

Εκτελέστε Έλεγχο ασφαλείας και ακολουθήστε τις προτεινόμενες ενέργειες.

Συστάσεις ειδικών ασφαλείας:

Αντικαταστήστε τους κωδικούς πρόσβασης με ισχυρούς και μοναδικούς.

Χρησιμοποιήστε εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας αντί για SMS 2FA.

Ενεργοποιήστε Passkeys όπου είναι διαθέσιμο.

Διαχειριστείτε τους κωδικούς με έναν password manager.

Οι εταιρείες καλούνται να υιοθετήσουν πολιτικές «μηδενικής εμπιστοσύνης» για μείωση του κινδύνου.

Η βασική υπενθύμιση: ακόμα και οι πιο ασφαλείς πλατφόρμες δεν μπορούν να προστατεύσουν λογαριασμούς όταν οι κωδικοί είναι αδύναμοι ή εκτεθειμένοι.

