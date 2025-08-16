Ατύχημα στη Ρόδο: Πέντε οι τραυματίες στο λούνα παρκ - «Ξεκόλλησαν τα σίδερα και πέσαμε κάτω» (βίντεο)

Το πέμπτο άτομο δε φάνηκε, αρχικά.

Μια σοκαριστική πληροφορία που σχετίζεται με το ατύχημα που σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Ρόδο, κυκλοφόρησε, όταν νεαροί εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι όπου βρίσκοταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες δεν ήταν τέσσερις αλλά πέντε, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο.

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή (15/8/2025) σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή στη Ρόδο με 5 άτομα να πετάγονται απο το κάθισμα στο «ταψί» όταν αυτό έσπασε. Η επιχείρηση έκτοτε έχει κλείσει και έχουν γίνει δυο συλλήψεις.

Ενώ στο βίντεο είχαν φανεί 4 άτομα να εκσφενδονίζονται, τελικά αποκαλύπτεται ότι τα άτομα ήταν 5. Ο τελευταίος δεν φαινόταν καθαρά στο βίντεο γιατί έπεσε στην αντίθετη κατεύθυνση, μετά από τους υπόλοιπους, πίσω από το παιχνίδι. Ο ίδιος χτύπησε στον τοίχο και εγκλωβίστηκε κάτω από το παιχνίδι.

Το 5ο άτομο όπως λέει στον Alpha, χτύπησε λίγο στα πλευρά, στο χέρι και στη κοιλιά του. Ευτυχώς όμως τα τραύματα του δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρά.

Δείτε το βίντεο: