Ατύχημα στη Ρόδο: «Λουκέτο» σε λούνα παρκ - Εκσφενδονίστηκαν 4 άτομα (βίντεο)

Έγινε ανήμερα της Παναγίας. Θα ελεγχθεί εκ νέου η εγκατάσταση.

«Λουκέτο» μπαίνει σε λούνα παρκ της Ρόδου όπου σημειώθηκε σοβαρό ατύχημα ανήμερα της Παναγίας.

Ο δήμος Ρόδου αποφάσισε να ανακαλέσει προσωρινά την άδεια λειτουργίας του λούνα παρκ έως ότου ολοκληρωθεί νέος έλεγχος των εγκαταστάσεων. Το συμβάν έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πανηγυριού της Κρεμαστής.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες του 12vima.gr, όσοι κάθονταν στο συγκεκριμένο κάθισμα εκτοξεύτηκαν και προσέκρουσαν στα κάγκελα της εγκατάστασης.

Από την πρόσκρουση, τέσσερις νεαροί χτύπησαν με σφοδρότητα στο κιγκλίδωμα. Ένας από αυτούς υπέστη μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, ωστόσο δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό ζήτημα υγείας.

«Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος», ανέφερε στην ΕΡΤ ο πατέρας του νεαρού, διευκρινίζοντας ότι δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Μετά το συμβάν έσπευσαν επί τόπου άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που διέκοψαν τη λειτουργία του λούνα παρκ και συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια και τον υπεύθυνο του παιχνιδιού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού έδωσαν καταθέσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την επιχειρηματικότητα, Νίκο Τσούλλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον δήμο.