Ελλάδα

Φωτιά στη Χίο: Κάηκαν σπίτια, μαγαζιά και αυτοκίνητα

Φωτιά στη Χίο: Κάηκαν σπίτια, μαγαζιά και αυτοκίνητα
Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο.

Η φωτιά έχει κάψει σπίτια και μαγαζιά στο πέρασμά της.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη - πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

