Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα
Ουσιαστικά οι φλόγες μπήκαν στον αστικό ιστό της Πάτρας και απέχουν μόλις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, με τους κατοίκους της να παρακολουθούν έντρομοι το απόκοσμο θέαμα. Η φωτιά εκτός ελέγχου στην Πάτρα.

Οι φλόγες μπήκαν στον αστικό ιστό της Πάτρας και όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καεί σπίτια, ενώ κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Συνεχή είναι τα μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της Δυτικής Αχαΐας. Στις 02:25 νέο μήνυμα εστάλη από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αρόη και Ξερόλακας απομακρυνθείτε προς Πάτρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ανέφερε νέο μήνυμα του 112 που εστάλη στις 02:45 στους κατοίκους.

Ουσιαστικά οι φλόγες μπήκαν στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας της Αχαΐας και απέχουν μόλις δύο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, με τους κατοίκους της να παρακολουθούν έντρομοι το απόκοσμο θέαμα. Η φωτιά μαίνεται στην Συχαινά και απειλεί να περάσει στην Αρόη, η οποία εκκενώνεται.

Οι φλόγες κατέβηκαν τη νύχτα προς Τσουκαλέϊκα και Βραχνέϊκα καίγοντας και σπίτια κοντά στην Νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για έλλειψη πυροσβεστικού όπως γράφει το flamis.gr.

