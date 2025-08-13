Μεγάλη φωτιά τώρα στα Μέγαρα: Διακοπή κυκλοφορίας και 112 στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πριν από λίγο σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, και από το ύψος της ΕΟ Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/776991131458152/}