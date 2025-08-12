Games
Φωτιά στη Χίο: Οι ανοιχτές δομές όλη τη νύχτα για τη φιλοξενία κατοίκων

Φωτιά στη Χίο: Οι ανοιχτές δομές όλη τη νύχτα για τη φιλοξενία κατοίκων
Ανεξέλεγκτα συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά στη Χίο.

Ανεξέλεγκτα συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά στη Χίο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. Μάλιστα εκφράζονται φόβοι για την κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι νωρίς το πρωί.

Μέσω του αριθμού έκτακτης ειδοποίησης 112, δόθηκε εντολή εκκένωσης για την Κατάβαση, τα Διευχά, τη Σιδηρούντα, τα Φυτά και τις Κηπουριές.

Στις 21:45 το 112 εξέδωσε νέα οδηγία εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα, ενώ στις 21:58 ακολούθησε εντολή για εκκένωση των Χαλάνδρων.

Μέσα σε αυτό το δραματικό σκηνικό, ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε ότι, λόγω της μεγάλης φωτιάς στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, τέσσερις δημοτικές δομές θα παραμείνουν ανοιχτές όλη τη νύχτα για την υποδοχή και φιλοξενία κατοίκων που χρειάζονται ασφάλεια και στήριξη:

  • ΚΑΠΗ – Πολυτεχνείου 25, τηλ. 22710 81474
  • ΚΗΦΗ – Ηρακλείτου 2, τηλ. 22710 81025
  • Δημαρχείο Χίου – Δημοκρατίας 2, τηλ. 22713 50800
  • Κλειστό Γυμναστήριο Χίου – τηλ. 22710 80200.

Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την προστασία των πολιτών που ενδεχομένως χρειαστούν άμεση μεταφορά από τις πληγείσες περιοχές.

Αναχώρησαν το βράδυ για τη Χίο 47 πυροσβέστες και 16 οχήματα από τον Πειραιά και 19 πυροσβέστες με 4 επιπλέον οχήματα από τη Μυτιλήνη για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής.

{https://www.youtube.com/watch?v=5-DQeTnODWA&t=2s}

