Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάτρα - Παραδόθηκαν στις φλόγες Χίος, Ζάκυνθος, Πρέβεζα, Άρτα

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σαρώνουν την Ελλάδα και χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φωτιά που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Κάτοικοι χωριών, πόλεων όπως η Κάτω Αχαΐα, τουρίστες σε νησιά βιώνουν τον απόλυτο εφιάλτη από χθες. Κάτω Αχαΐα, Ζάκυνθος, Πρέβεζα, Άρτα, Χίος παραδομένες στις φλόγες. Σε πολλές περιπτώσεις η φωτιά σβήνει όταν φτάνει στη θάλασσα.

Οι κάτοικοι με λάστιχα στο χέρι προσπαθούν να προστατεύσουν την περιουσία τους, ενώ τα 112 για εκκενώσεις έρχονται «βροχή». Όπου ξεσπάει φωτιά το 112 καλεί τους πολίτες σε εκκένωση, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν τη μάχη εξουθενωμένοι σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόληψη τον χειμώνα αποκαλύπτεται με τον πλέον εφιαλτικό τρόπο. Εκεί που σβήνουν τις φλόγες τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, λίγα λεπτά αργότερα αυτές ξεπηδούν, αφού βρίσκουν καύσιμη ύλη.

Ειδικά στην Κάτω Αχαΐα, αλλά όχι μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή, έχουν καεί σπίτια, εργοστάσια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, ενώ άνθρωποι βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δραματικές στιγμές που φανερώνουν ότι όλο το μέτωπο στην Αχαΐα είναι εκτός ελέγχου, είναι το γεγονός ότι εκκενώθηκε προληπτικά η Κάτω Αχαΐα. Δεν πρόκειται για ένα χωριό της Ελλάδας, αλλά για μία κωμόπολη χιλιάδων κατοίκων.

Το μήνυμα του 112 ανέφερε πως «αν βρίσκεται στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας απομακρυνθείτε προς τον Πύργο Ηλείας», ενώ την ίδια ώρα η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και καίει τα πάντα στο διάβα της σε μια ακτίνα τουλάχιστο 20 χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα εκκενώθηκαν Κέντρα Υγείας στην Κάτω Αχαΐα, το Θεσπρωτικό και τη Φιλιππιάδα ενώ σε ετοιμότητα είναι και το νοσοκομείο Χίου. Στη Χίο νωρίτερα κάτοικοι έκαναν εκκλήσεις μέσω social media για τον απεγκλωβισμό τους.

Από την μεγάλη φωτιά έχουν παραδοθεί στις φλόγες σπίτια, εργοστάσια και αγροτικές εγκαταστάσεις ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη καθώς έχει πέσει η νύχτα και επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιπλέον εναέρια μέσα ζητούσαν όλη τη μέρα τοπικοί άρχοντες της περιοχής.

Η μάχη με τις φλόγες είναι άνιση καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν στα πύρινα μέτωπα αλλάζοντας την πορεία της φωτιάς σττα σημεία κατάσβεσης.

Τα πύρινα μέτωπα

Με κόκκινο είναι οι εν εξελίξει πυρκαγιές.Τα υπόλοιπα είναι οι υπό μερικό έλεγχο (που σημαίνει ότι απασχολούνται ακόμα δυνάμεις)

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

-Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Εκτός ελέγχου στη Χίο

Αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση στη Χίο. Η φωτιά μαίνεται σε τρία μέτωπα σε Βολισσό, Πισπιλούντα και Ποταμιά. Το Λιμενικό απεγκλώβισε κόσμο που βρίσκονταν στις παραλίες Λήμνια και Αγία Μαρκέλα.

Μεγάλα μέτωπα σε Άρτα και Πρέβεζα

Στην Αιτωλοακαρνανία υπάρχουν μεγάλα μέτωπα σε Βόνιτσα και Σταμνά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Άρτα και Πρέβεζα με μπαράζ εκκενώσεων.

Ζάκυνθος: Παντού γύρω εντοπίζονται πύρινα μέτωπα και καπνοί

Η πυρκαγιά είναι ορατή από πολλά σημεία του νησιού και εκτείνεται σε μεγάλη έκταση. Παντού γύρω εντοπίζονται πύρινα μέτωπα και καπνοί…

Με το πρώτο σκοτάδι έπαψαν και οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες εξακολουθούν να καταβάλουν από ξηράς οι άνδρες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές. Στη Ζάκυνθο η φωτιά καίει ανεξέλεγκτα. Ζημιές σε σπίτια υπήρξαν στην Αγαλά, καθώς η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό.