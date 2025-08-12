Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112

Ακόμη ένα δύσκολο 24ωρο με πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο και Φωκίδα - «112», εκκενώσεις και 10 περιφέρειες σε πορτοκαλί συναγερμό.

Ύπο έλεγχο τέθηκε το πρώι της Τρίτης στην Κεφαλονιά, με το νέο μέτωπο στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου να προκαλεί τώρα ανησυχία.

Λίγο μετά τις 8 ήχησε μάλιστα και το «112», καλώντας περίοικους και επισκέπτες να εκκενώσουν την περιοχή Αγαλά προς Κερί.

{https://x.com/112Greece/status/1955134143001759961}

Πυρκαγιά ξέσπασε ακόμη σε δασική έκταση στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, αλλά και στον Δάφνο Φωκίδας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας.

