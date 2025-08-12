Games
Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112

Φωτιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φωκίδα και Βόνιτσα: Απανωτά μηνύματα 112 Φωτογραφία: Γιώργος Στασινόπουλος /FB
Ακόμη ένα δύσκολο 24ωρο με πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο και Φωκίδα - «112», εκκενώσεις και 10 περιφέρειες σε πορτοκαλί συναγερμό.

Ύπο έλεγχο τέθηκε το πρώι της Τρίτης στην Κεφαλονιά, με το νέο μέτωπο στην περιοχή Κοιλιωμένος Ζακύνθου να προκαλεί τώρα ανησυχία.

Λίγο μετά τις 8 ήχησε μάλιστα και το «112», καλώντας περίοικους και επισκέπτες να εκκενώσουν την περιοχή Αγαλά προς Κερί.

{https://x.com/112Greece/status/1955134143001759961}

Πυρκαγιά ξέσπασε ακόμη σε δασική έκταση στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, αλλά και στον Δάφνο Φωκίδας, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας.


LIVE

  • Ζάκυνθος: Οι ισχυροί άνεμοι οδηγούν την πυρκαγιά στο χωριό Αγαλάς

    09:07:40

    Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση, που ξεκίνησε από τον Κοιλιωμένο στη Ζάκυνθο.

    Οι ισχυροί άνεμοι οδηγούν την πυρκαγιά στο χωριό Αγαλάς, με το 112 να καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το χωριό Κερί.

    Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ένα αεροσκάφος τύπου καναντέρ και ένα ελικόπτερο.

  • Εικόνα από τη Ζάκυνθο

    08:29:29

    530361457_31089591647321116_4803211490515177575_n_bddf6.jpg

  • Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά, επανέρχεται σταδιακά το ρεύμα

    08:27:10

    Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Φαρακλάτων, Ευάγγελο Μαρινάκη.

    «Αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά, έχουμε μόνο μικρές αναζωπυρώσεις που παρακολουθούνται από την Πυροσβεστική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

    Όπως ανέφερε η πυρκαγιά για την οποία στάλθηκε και μήνυμα του 112 ξέσπασε ανάμεσα στα χωριά Φαρακλάτα και Προκοπάτα, ωστόσο η «συμβολή των χερσαίων δυνάμεων ήταν καθοριστική για να μην κινηθεί απειλητικά η πυρκαγιά».

    Σημειώνεται πως η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον κεντρικό υποσταθμό της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να τον απειλήσει, ενώ σημειώθηκαν προσωρινές διακοπές ρεύματος στο κεντρικό τμήμα του νησιού για λόγους ασφαλείας. Το ρεύμα,όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, επανέρχεται σταδιακά.

  • Το βίντεο Τσατραφύλλια από την φωτιά στην Κεφαλονιά

    07:55:53

    {https://www.facebook.com/reel/1256602309064386?locale=el_GR}

  • Εικόνες από τη φωτιά στην Κεφαλονιά

    07:51:49

    {https://www.facebook.com/reel/1820458355570514}

    {https://www.facebook.com/photo/?fbid=1161161506047111&set=a.592875626209038}

  • Φωτιά στη Βόνιτσα

    07:49:09

    531490477_10229783347348858_578564480358459319_n_1_cab5f.jpg

  • Φωτιά στον Δάφνο Φωκίδας

    07:48:23

    Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης και στον Δάφνο Φωκίδας.

    Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων).

    Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να μην επεκταθεί περαιτέρω το πύρινο μέτωπο.

    {https://x.com/pyrosvestiki/status/1955124073035379043}

  • Σηκώθηκαν εναέρια στη Ζάκυνθο: Η φωτιά καίει δάσος

    07:47:12

    {https://x.com/pyrosvestiki/status/1955119403764252858}

  • Διακοπές ρεύματος και εκκενώσεις στην Κεφαλονιά

    07:45:42

    Περίπου στις 03:30 ξέσπασε η φωτιά στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στα Φαρακλάτα, χωριό περίπου 5 χλμ από το Αργοστόλι, η οποία εξαπλώνεται ταχύτατα.

    Ήδη έχει σημάνει το 112 για εκκένωση 3 οικισμών.

    «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκάδα Αργοστόλι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Φαρακλάτα, Διλινάτα και, Δαυγάτα απομακρυνθείτε προς Μύρτος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

    Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σε Λακήθρα, Ατσουπάδες, Μηνιές, Καραβάδος, Αγία Ευφημία, Σάμη, Σκάλα και σε περιοχές της Ερίσσου.

    {https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/videos/1820458355570514}

