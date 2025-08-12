Games
Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στην Αχαΐα - Νέα μηνύματα για εκκένωση. Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα.

Μεγάλες φωτιές σαρώνουν πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

fotia_patra_fotia_xios_5259b.jpg

Έκτακτη ενημέρωση για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές πραγματοποίησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης

Μετά τις προειδοποιήσεις για ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πλήθος ενεργών εστιών.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Το σημερινό σκηνικό χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.

Κάθε νέα εστία έχει τις προϋποθέσεις να εξελίσσεται σε επικίνδυνο περιστατικό, απαιτώντας άμεση και συντονισμένη επιχειρησιακή ανταπόκριση.

Σήμερα, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 Πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112 τριάντα τέσσερα μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη, με τις πυρκαγιές που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει επικίνδυνες διατάσεις, ενώ συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας.

Οι Περιφέρειες της Επικράτειας παρέχουν όλα τα διαθέσιμα μέσα σε υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το ΓΕΕΘΑ συνδράμει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης με 445 στελέχη και 12 μηχανήματα έργου, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών έχει διαθέσει 11 λεωφορεία και 16 λέμβους των ειδικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει 315 Αστυνομικούς με 135 οχήματα, για εκκενώσεις οικισμών και κατοικιών, για μεταφορά ευάλωτων ατόμων, για απεγκλωβισμούς και για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Για τον ίδιο σκοπό το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει στη Χίο 7 πλωτά μέσα, καθώς και ιδιωτικά πλωτά μέσα με τα οποία έχουν απομακρυνθεί και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία 54 συμπολίτες μας και στην Αχαΐα έχει διαθέσει ακόμη 3 πλωτά μέσα που είναι σε ετοιμότητα πλησίον της ακτογραμμής.

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας έχει διαθέσει στην Αχαΐα 8 ασθενοφόρα εκ των οποίων μια Κινητή Ιατρική Μονάδα και μέχρι στιγμής έχουν διακομισθεί 7 περιστατικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Επίσης έχουν διακομιστεί 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για φιλοξενία. Αυτή τη στιγμή, εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και θα διακομισθούν 2 περιστατικά.

Στη Χίο έχουν διατεθεί 4 ασθενοφόρα και έχουν διακομισθεί 2 περιστατικά στο Νοσοκομείο Σκυλίτσειο.

Στην Πρέβεζα έχουν διατεθεί 5 ασθενοφόρα. Αυτή τη στιγμή εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας.

Ομοίως εκκενώνεται προληπτικά το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας και θα διακομισθούν 4 περιστατικά στο νοσοκομείο Άρτας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενεργά μέτωπα, με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση πάνω από όλα, για την ασφάλεια όλων είναι απαραίτητο, να ακολουθούνται πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, γι’ αυτό, χωρίς εφησυχασμό, είναι απαραίτητη η προσοχή όλων μας.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

