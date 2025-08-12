Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα: Παρενέβη η Γωγώ Τσαμπά (βίντεο)

Άγρια συμπλοκή καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.
Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Μega, φαίνονται αρκετές παρέες να πιάνονται στα χέρια, ενώ «φεύγουν» καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια.
Μάλιστα η ίδια η Γωγώ Τσαμπά αναγκάστηκε να φωνάξει να σταματήσουν, απευθυνόμενη κυρίως στο άτομο που πέταξε την καρέκλα, «ανάβοντας» περισσότερο τα αίματα.
Η δημοφιλής αοιδός τους απείλησε πως αν δεν σταματήσουν τον καυγά, θα φύγει από το πανηγύρι - με το βίντεο να γίνεται σήμερα viral.