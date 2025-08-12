Games
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα: Παρενέβη η Γωγώ Τσαμπά (βίντεο)

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα: Παρενέβη η Γωγώ Τσαμπά (βίντεο)
Κάτω από το video που έχει γίνει viral στα social media, οι χρήστες γράφουν τις εκτιμήσεις τους για τον λόγο του άγριου ξύλου στο πανηγύρι.

Άγρια συμπλοκή καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αιτωλοακαρνανίας, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Μega, φαίνονται αρκετές παρέες να πιάνονται στα χέρια, ενώ «φεύγουν» καρέκλες, τραπέζια και μπουκάλια.

Μάλιστα η ίδια η Γωγώ Τσαμπά αναγκάστηκε να φωνάξει να σταματήσουν, απευθυνόμενη κυρίως στο άτομο που πέταξε την καρέκλα, «ανάβοντας» περισσότερο τα αίματα.

Η δημοφιλής αοιδός τους απείλησε πως αν δεν σταματήσουν τον καυγά, θα φύγει από το πανηγύρι - με το βίντεο να γίνεται σήμερα viral.

