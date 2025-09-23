Στους δράστες επιβλήθηκε απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια αυτών.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε νεαροί δράστες για την επίθεση με οπαδικά κίνητρα κατά 16χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από ομάδα είκοσι ατόμων με δίκυκλα, ενώ οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν τη μπλούζα του με διακριτικά άλλου συλλόγου. Η αστυνομία ταυτοποίησε πέντε εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο.

Κατά την απολογία τους, ο ανήλικος παραδέχθηκε την εμπλοκή, υποβαθμίζοντας την ένταση των χτυπημάτων, ενώ οι ενήλικες υποστήριξαν ότι επενέβησαν για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στους όρους της αποφυλάκισης περιλαμβάνεται η απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια αυτών.