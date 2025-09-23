Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πέντε νεαροί δράστες για την επίθεση με οπαδικά κίνητρα κατά 16χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ανήλικος δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές από ομάδα είκοσι ατόμων με δίκυκλα, ενώ οι δράστες επιχείρησαν να αφαιρέσουν τη μπλούζα του με διακριτικά άλλου συλλόγου. Η αστυνομία ταυτοποίησε πέντε εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο.
Κατά την απολογία τους, ο ανήλικος παραδέχθηκε την εμπλοκή, υποβαθμίζοντας την ένταση των χτυπημάτων, ενώ οι ενήλικες υποστήριξαν ότι επενέβησαν για να αποτρέψουν τα χειρότερα. Στους όρους της αποφυλάκισης περιλαμβάνεται η απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας τους και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια αυτών.