Παραλύει η χώρα για τα Τέμπη την Παρασκευή 28/2 - Συγκεντρώσεις σε 305 πόλεις, ποιοι απεργούν

Αναλυτικός οδηγός με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τις στάσεις εργασίας αλλά και όλες τις συγκεντρώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό που θα γίνουν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη.

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα για τα 2 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, με συγκεντρώσεις σε 223 πόλεις της Ελλάδας και 82 του εξωτερικού.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικοί (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ) και μαθητές θα συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία για Τέμπη ενώ κλειστά θα παραμείνουν επίσης θέατρα και νυχτερινά κέντρα. Καθολική αποχή αποφάσισαν και οι δικηγόροι της Αθήνας. Ανάλογες είναι και οι κινητοποιήσεις σε ΜΜΜ και φαρμακεία και εμπορικούς συλλόγους.

Χειρόφρενο σε λεωφορεία, πλοία, σιδηρόδρομο και ταξί

Ο σιδηρόδρομος (ΟΣΕ/Hellenic Train) και ο προαστιακός, τα πλοία, τα λεωφορεία και τα ταξί στην Αθήνα, με σημερινή απόφαση του ΣΑΤΑ, προχωρούν σε 24ωρη απεργία ενώ ανάλογη απόφαση έχουν λάβει και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, άρα θα υπάρξουν καθυστερήσεις ενδεχομένως και ακυρώσεις πτήσεων.

Σε ό,τι αφορά στα λεωφορεία, και εφόσον δεν υπάρξει κάποια άλλη απόφαση, κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες.

Παράλληλα, με προσωπικό ασφαλείας και την δρομολόγηση 57 λεωφορείων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ και της νυχτερινής γραμμής του αεροδρομίου (Ν1), θα λειτουργεί την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 ο ΟΑΣΘ, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων του οργανισμού στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).

Στάσεις εργασίας σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ

Με ομόφωνη απόφαση του ΣΕΛΜΑ, μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να μετακινηθούν στο Σύνταγμα, για την μεγαλύτερη όπως αναμένεται συγκέντρωση των τελευταίων ετών.

Κλειστές δομές στον δήμος της Αθήνας

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025, δεν θα λειτουργήσουν οι πολιτιστικοί και οι στεγαζόμενοι αθλητικοί χώροι, ενώ οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα κλείσουν στις 11.00 π.μ..

Συγκεκριμένα, η Πινακοθήκη, η Τεχνόπολη (πλην της παιδικής χαράς και του Skywalk), το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας, οι Παιδικές Βιβλιοθήκες στον Σταθμό Λαρίσης και στο ΚΑΠΑΨ, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», ο Πολυχώρος «Άννα & Μαρία Καλουτά», το Κέντρο Τεχνών, τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, τα κολυμβητήρια, τα γυμναστήρια και οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραμείνουν κλειστά για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Ανοικτές ωστόσο θα παραμείνουν οι παιδικές χαρές και οι ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις. Αναστέλλονται επίσης οι όποιες καρναβαλικές εκδηλώσεις του δήμου την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, ως ελάχιστος φόρος τιμής.

Την προκήρυξη 24ωρης παναττικής απεργίας στις 28 Φεβρουαρίου 2025 για την τραγωδία στα Τέμπη αποφάσισε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Γιατροί, φαρμακεία και εμπορικοί σύλλογοι

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν επίσης ιατρικοί σύλλογοι ενώ κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή τα φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη. Για την Αθήνα έχει αποφασιστεί στάση εργασίας μεταξύ 11:00 και 14:00. Παράλληλα, οι Ομοσπονδίες Εμπορικών Συλλόγων έχουν καλέσει τα μέλη τους να συμμετάσχουν στην απεργία, τιμώντας τα θύματα των Τεμπών. Ήδη πολλοί εμπορικοί σύλλογοι έχουν ανακοινώσει ξεχωριστές δράσεις:

Θεσσαλονίκη: στάση εργασίας 11:00-14:00

Τρίπολη: στάση εργασίας 11:00-14:00

Λουτρά Αιδηψού: στάση εργασίας 12:00-14:00

Ραφήνα-Πικέρμι: απεργία

Λάρισα: στάση εργασία 10:00-14:00

Καβάλα: στάση εργασίας 11:30-14:30

Λιβαδειά: στάση εργασίας 10:30-12:30

Αγρίνιο: απεργία

Λευκάδα: απεργία

Κοζάνη: απεργία

Λεωνίδιο: απεργία

Ν. Μουδανιά: απεργία

Απεργεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ δήλωσε επίσης ότι θα συμμετάσχει απεργία της 28ης Φλεβάρη.

Καταστήματα, θέατρα και νυχτερινά κέντρα

Πολλά καταστήματα δεν θα παίξουν μουσική ως ένδειξη συμπαράστασης για το έγκλημα των Τεμπών, ενώ σε πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λάρισα, η εστίαση θα παραμείνει κλειστή για συγκεκριμένες ώρες. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν και μεμονωμένα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα.

Αρκετά νυχτερινά κέντρα και θέατρα θα μείνουν επίσης κλειστά ενώ σχετικές ανακοινώσεις έχουν εκδώσει το Hotel Ermou, το Barbarella, το MonaLisa αλλά και άλλα σχήματα όπως εκείνα του Κωνσταντίνου Αργυρού, της Καίτης Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά, του Αντώνη Ρέμου με τη Δέσποινα Βανδή, της Νατάσας Θεοδωρίδου με την Αναστασία και του Χρήστου Μάστορα με την Ελένη Φουρέιρα. Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει ακόμη θίασοι και εταιρείες παραγωγής, ενώ και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) έχει κηρύξει απεργία.

Τέμπη: 305 συγκεντρώσεις σε όλον τον κόσμο

Τις 305 έχουν φτάσει οι συγκεντρώσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Οι 223 από αυτές θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ενώ 82 έχουν ήδη ανακοινωθεί για το εξωτερικό.

Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, μέχρι τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Νότια Κορέα αναλυτικά οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν:

Στερεά Ελλάδα – Αγία Άννα (Εύβοια) – Δημαρχείο Αγίας Άννας – 11:00

Αττική – Αγία Μαρίνα Κορωπίου – Κόμβος Αγ. Μαρίνας και Σουνίου – 11:00

Βόρειο Αιγαίο – Άγιος Ευστράτιος – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κρήτη – Άγιος Νικόλαος – Πλατεία Αγ. Νικολάου – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Αγρίνιο – Πλατεία Δημοκρατίας – 11:00

Αττική – Αθήνα – Σύνταγμα – 11:00

Αττική – Αίγινα – Παλιά Προβλήτα – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Αίγιο – Πλατεία Αγίας Λαύρας – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Ακράτα – Κόμβος Ακράτας – 12:00

Κεντρική Μακεδονία – Αλεξάνδρεια (Ημαθίας) – Πνευματικό Κέντρο – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Αλεξανδρούπολη – Δημαρχείο – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Αλιβέρι – Άγαλμα Λιγνιτωρύχου – 11:00

Θεσσαλία – Αλμυρός – Κεντρική Πλατεία – 12:30

Θεσσαλία – Αλόννησος – Λιμάνι Αλοννήσου – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Αμαλιάδα – Πλατεία Αγίου Αθανασίου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Αμάρυνθος – Πλατεία – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Αμοργός – Έναντι Δημαρχείου – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Αμύνταιο – Πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης – 12:00

Στερεά Ελλάδα – Αμφιλοχία – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Άμφισσα – Πλατεία Ησαΐα – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Ανάφη – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Ανδραβίδα – Πλατεία Ανδραβίδας – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Άνδρος – Λιμάνι Γαυρίου – 12:00

Δυτική Ελλάδα – Ανδρίτσαινα – Πλατεία Ανδρίτσαινας – 13:00

Νότιο Αιγαίο – Αντίπαρος – Δημοτικό Σχολείο – 11:00

Πελοπόννησος – Άργος – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Ιόνια Νησιά – Αργοστόλι – Πλατεία Βαλλιάνου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Αριδαία – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κρήτη – Αρκαλοχώρι (Ν. Ηρακλείου) – Πλατεία Ηρώων Αρκαλοχωριου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Άρναια (Χαλκιδική) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Ήπειρος – Άρτα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αττική – Αρτέμιδα (Πούλμαν για Σύνταγμα) – Αναχώρηση: Ξενοδοχείο Sea Sabelle – 10:00

Πελοπόννησος – Άστρος (Αρκαδίας) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Αστυπάλαια – Μύλους – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Αταλάντη – Κεντρική Πλατεία – 11:30

Αττική – Αυλώνα – Σταθμός ΟΣΕ – 12:00

Βόρειο Αιγαίο – Βαθύ (Σάμου) – Πλατεία Πυθαγόρα – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Βαλαώρα (Ευρυτανίας) – Πλατεία Βαλαώρας – 12:00

Δυτική Ελλάδα – Βάρδα (Ηλείας) – Δημαρχείο – 11:00

Αττική – Βαρνάβας (πούλμαν για Σύνταγμα) – Αναχώρηση: Πλατεία Ηρώων (σχολείο) – 9:00

Κεντρική Μακεδονία – Βέροια – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Θεσσαλία – Βόλος – Θόλος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Βόνιτσα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία Βρασνά (Δήμος Βόλβης) Παλιό Δημοτικό Σχολείο 12:30

Στερεά Ελλάδα – Γαλαξίδι

Πελοπόννησος – Γαλατάς (Τροιζηνίας) – Πλατεία Ηρώων – 13:00

Κρήτη – Γαύδος

Πελοπόννησος – Γεράκι (Λακωνίας)

Ήπειρος – Γιάννενα – Περιφέρεια Ηπείρου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Γιαννιτσά – Πλατεία ΕΠΟΝ – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Γουμένισα (Κιλκίς) – Πλατεία 23ης Οκτωβρίου – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Γρεβενά – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Γύθειο – Πλατεία Παρθεναγωγείου – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Δεσκάτη (Γρεβενών) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Δερβένι (Κορινθίας) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Δήλεσι (Βοιωτίας) – Πλατεία Δηλεσίου – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Διδυμότειχο – Παλιό Δημαρχείο (νυν τμ. Ψυχολογίας) – 11:00

Πελοπόννησος – Δημητσάνα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Διακοπτό – Σταθμός ΟΣΕ – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Δράμα – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Έδεσσα – Πάρκο Μικρών Καταρρακτών – 11:00

Θεσσαλία – Ελασσόνα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Ελάτεια (Φθιώτιδας) – Πλατεία Αγ. Δημητρίου – 11:00

Αττική – Ελευσίνα – Πλατεία Ηρώων – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Ερέτρια – Πλατεία Ηρώων Ερέτριας – 18:30

Ιόνια Νησιά – Ζάκυνθος – Πλατεία Αγ. Μάρκου – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Ζαχάρω – Πλατεία – 12:00

Ήπειρος – Ηγουμενίτσα – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Κρήτη – Ηράκλειο – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Θάσος – Λιμένας (πλατεία Ηρώων) – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη – Άγαλμα Βενιζέλου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Θήβα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κρήτη – Ιεράπετρα Λασιθίου – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Ιερισσός (Χαλκιδική) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Ιόνια Νησιά – Ιθάκη – Κεντρική Πλατεία – 10:30

Βόρειο Αιγαίο – Ικαρία – Πλατεία Αγ. Κηρύκου – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Ιουλίδα – Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου – 18:30

Νότιο Αιγαίο – Ίος – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Ιστιαία – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Καβάλα – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Πελοπόννησος – Καλάβρυτα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Καλαμαριά – Πλατεία Φοίνικα – 11:00

Πελοπόννησος – Καλαμάτα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Θεσσαλία – Καλαμπάκα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Κεντρική Πλατεία – 19:00

Νότιο Αιγαίο – Κάλυμνος – Επαρχείο – 10:30

Κεντρική Μακεδονία – Καλύβες Χαλκιδικής – Πολιτιστικό Κέντρο Καλυβών – 17:00

Στερεά Ελλάδα – Καμένα Βούρλα – Προαύλιο Αγ. Παντελεήμονα – 11:00 & 18:00

Ήπειρος – Καναλλάκι (Πρέβεζας) – Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Καρδαμύλη – Πλατεία – 17:30

Θεσσαλία – Καρδίτσα – Κεντρική Πλατεία – 11:00 & 17:00

Βόρειο Αιγαίο – Καρλόβασι (Σάμου) – Πλατεία Βαλασκαντζή – 11:00



Νότιο Αιγαίο – Κάρπαθος – Πλατεία Επαρχείου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία – 10:30

Στερεά Ελλάδα – Κάρυστος – Πλατεία Αμαλίας – 12:00

Κεντρική Μακεδονία – Κασσανδρεία (Χαλκιδική) – Πλατεία Ελευθερίας – 13:30

Κρήτη – Καστέλλι – Δημαρχείο – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Καστοριά – Αντιπεριφέρεια Καστοριάς – 12:00

Κεντρική Μακεδονία – Κατερίνη – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00 & 19:30

Νότιο Αιγαίο – Κέα – Λιμάνι – 11:00

Ιόνια Νησιά – Κέρκυρα – Νομαρχία – 11:00

Πελοπόννησος – Κιάτο – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Κιλκίς – Πλατεία Ειρήνης – 10:30

Νότιο Αιγαίο – Κίμωλος – Πλατεία Κάμπου – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Κοζάνη – Πλατεία Νίκης – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Κομοτηνή – Πλατεία Ειρήνης – 11:00

Ήπειρος – Κόνιτσα – Δημαρχείο – 10:30

Πελοπόννησος – Κόρινθος – Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) – 11:00

Πελοπόννησος – Κρανίδι (Αργολίδας) – Πλατεία Κύπρου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Κουφάλια – Κεντρική Πλατεία – 17:30

Στερεά Ελλάδα – Κρίκελλο (Ευρυτανίας) – Πλατεία χωριού – 11:00

Αττική – Κύθηρα – Πλατεία Στάη – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Κύθνος – Έμπροσθεν Δημαρχείου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Κύμη Ευβοίας – Πλατεία Κύμης – 11:00

Πελοπόννησος – Κυπαρισσία – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Κως – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Λαγκαδάς – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Λαγκάδια (Αρκαδία) – Πλατεία Ηρώων – 18:00

Στερεά Ελλάδα – Λαμία – Πλατεία Πάρκου – 11:00

Θεσσαλία – Λάρισα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αττική – Λαύριο – Πλατεία Ηρώων – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Λειψοί – Πάρκο – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Λεπτοκαρυά

Νότιο Αιγαίο – Λέρος, Λακκί – εξωτ. χώρος Δημοτικού κινηματο- θέατρου – 11:00

Ιόνια Νησιά – Λευκάδα – Πεζόδρομος Αγίου Μηνά – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Λεχαινά – Πλατεία Αγ. Δημητρίου – 11:00

Πελοπόννησος – Λεωνίδιο (Αρκαδία) – Πλατεία Ηρώων – 11:00

Βόρειο Αιγαίο – Λήμνος – Λιμάνι Μύρινας – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Λιβαδειά – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Λιβανάτες – Πλατεία Λιβανατών – 11:30

Στερεά Ελλάδα – Λιδωρίκι (Φωκίδας) – Πλατεία Βαθειά – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Λίμνη (Ευβοίας) – 14:00

Στερεά Ελλάδα – Λουτρά Αιδηψού (Εύβοια ) – Πλατεία Θερμοποτάμου – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Μαλεσίνα – Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Μαντούδι – Πλατεία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Μεγάλη Παναγία (Χαλκιδική) – Χοροστάσι – 11:00

Αττική – Μέγαρα – Κεντρική Πλατεία – 17:00

Πελοπόννησος – Μεγαλόπολη (Αρκαδίας) – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Στερεά Ελλάδα – Μακρακώμη – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Μεσολόγγι – Κήπος των Ηρώων – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Μήλος – Πλατεία Αδάμαντα – 11:00

Πελοπόννησος – Μολάοι (Λακωνίας) – Πλατεία Δημάκου – 11:00

Πελοπόννησος – Μονεμβασιά – Πλατεία Μονεμβασιάς – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Μουδανιά – Πλατεία Μουδανιών – 11:00

Κρήτη – Μοίρες (Δήμος Φαιστού) – Δημαρχείο – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Μύκονος – Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους – 11:00

Βόρειο Αιγαίο – Μυτιλήνη – Πλατεία Σαπφούς – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Νάξος – Πλατεία Μανδηλαρά – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Νάουσα – Πλατεία Καρατάσου – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Ναύπακτος – Πλατεία Φαρμάκη – 11:00

Πελοπόννησος – Ναύπλιο – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Νέα Μουδανιά (Χαλκιδική ) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Νέα Φώκαια (Χαλκιδική) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Νεάπολη Λακωνίας – Πλατεία Νεάπολης – 11:00

Πελοπόννησος – Νεμέα – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Νεοχώρι (Χαλκιδική) – Συμμετοχή στη συγκέντρωση της Άρναιας (Κεντρική Πλατεία) – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Νευροκόπι – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Κεντρική Μακεδονία – Νικήτη (Χαλκιδική) – Δημαρχείο Σιθωνίας – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Νίσυρος – Πλατεία Ηρώων – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Ξάνθη – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Ξυλόκαστρο (Κορινθία) – Πλατεία Αγ. Βλασίου – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Ορεστιάδα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Ορμένιο – Πλατεία Ορμενίου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Ορμύλια (Χαλκιδική) – Ηρώων στα πεύκα – 12:00

Ιόνια Νησιά – Παξοί – Πλατεία Γαΐου – 11:00

Ήπειρος – Πάργα – ΟΤΕ – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Πάρος – Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Πάτμος – Πλατεία Σκάλας – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Πάτρα – Πλατεία Γεωργίου – 11:00

Κρήτη – Πέραμα Μυλοποτάμου (Ρέθυμνο) – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Πολύγυρος (Χαλκιδική) – Δημαρχείο – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Πολύκαστρο – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Πόρος Τροιζηνίας – Πλατεία Ηρώων (στον Γαλατά) – 13:00

Ήπειρος – Πρέβεζα – Δικαστήρια – 10:30

Δυτική Μακεδονία – Πρέσπες – Δημαρχείο – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Πτολεμαΐδα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Πελοπόννησος – Πύλος – Πλατεία – 11:00

Δυτική Ελλάδα – Πύργος (Ηλείας) – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αττική – Ραφήνα (ΠΟΥΛΜΑΝ για Σύνταγμα) – Αναχώρηση: Δημαρχείο Ραφήνας & Πλατεία Πικερμίου – 8:30 & 9:15

Κρήτη – Ρέθυμνο – Πλατεία Αγνώστου – 11:00 & 21:00

Στερεά Ελλάδα – Ροβιές (Ευβοίας) – 12:00

Κεντρική Μακεδονία – Ροδόπολη (Σερρών) – Σιδηροδρομικός Σταθμός – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Ρόδος – Πλατεία Δημαρχείου – 12:00

Αττική – Σαλαμίνα – Πλατεία Ηρώων (αγάλματα) – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Σαμοθράκη – Καμαριώτισσα-Πλακάκια – 13:00

Βόρειο Αιγαίο – Σάμος – Πλατεία Πυθαγόρα – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Σαντορίνη – Πλατεία Φηρών – 11:00

Αττική – Σαρωνικός – Παραλία Παλαιάς Φώκαιας – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Σέριφος – Λιμάνι Σερίφου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Σέρρες – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Κρήτη – Σητεία – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Δυτική Μακεδονία – Σιάτιστα – Πλατεία Δημαρχείου – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Σίκινος – Πλατεία Κάστρου – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Σίφνος – Απολλωνία – Ίδρυμα Πρόκου – 12:00

Πελοπόννησος – Σκάλα (Λακωνία) – Πλατεία Πηγών – 11:00

Θεσσαλία – Σκιάθος – Μπούρτζι – 11:00

Θεσσαλία – Σκόπελος – Παραλία – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Σκύδρα – Πλατεία Ελευθερίας – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Σκύρος – Δημοτικό Σχολείο (Χώρα) – 11:00

Θεσσαλίας – Σοφάδες – Πλατεία – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Σουφλί – Πλατεία Σουφλίου – 11:00

Πελοπόννησος – Σπάρτη – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αττική – Σπέτσες – Πλατεία Ποσειδωνίου – 11:00

Κεντρική Μακεδονία – Σταυρός – Πλατεία Ηρώων – 17:00

Κεντρική Μακεδονία – Στίβος – Πλατεία – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Σύμη

Νότιο Αιγαίο – Σύρος – Πλατεία Μιαούλη – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Τήλος – Πλατεία Λιβαδιών – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Τήνος – Παραλία Τήνου – 11:00

Θεσσαλία – Τρίκαλα – Πλατεία Ρήγα Φεραίου – 11:00

Πελοπόννησος – Τρίπολη (Αρκαδίας) – Πλατεία Πετρινού – 11:00

Κρήτη – Τυμπάκι – Πάρκο – περιφερειακός – 11:00

Θεσσαλία – Τύρναβος – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Τυχερό – Πλατεία Τυχερού – 12:00

Αττική – Ύδρα – Ρολόι – 12:00

Θεσσαλία – Φαρκαδόνα (Τρικάλων) – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Θεσσαλία – Φάρσαλα – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη Φέρες Πλατεία Ιχνηλάτες 12:00

Πελοπόννησος – Φιλιατρά (Μεσσηνίας) – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Δυτική Μακεδονία – Φλώρινα – Κεντρική Πλατεία – 12:00

Νότιο Αιγαίο – Φολέγανδρος – Πλατεία Πούντας – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Φούρνοι Κορσεών – Κεντρική Πλατεία – 11:00

Νότιο Αιγαίο – Χάλκη (Δωδεκανήσου) – Λιμάνι Χάλκης – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Χαλκίδα – Πλατεία Δικαστηρίων Δημάρχου Στέλιου Μαργαρίτη (Ταχυδρομείο) – 11:00

Κρήτη – Χανιά – Πλατεία Αγοράς – 11:00

Βόρειο Αιγαίο – Χίος – Πλατεία Πλαστήρα – 11:00

Αν. Μακεδονία και Θράκη – Χρυσούπολη (Καβάλας) – Πλατεία Ηρώων – 11:00

Στερεά Ελλάδα – Ψαχνά – Κεντρική Πλατεία – 11:30

Αττική – Ωρωπός – Λιμάνι Ωρωπού – 11:00

Οι συγκεντρώσεις στο εξωτερικό:

Denmark – Aarhus – Banegårdspladsen 1, 8000 – 17:00

Iceland – Akureyri – Round square, Center – 17:30

The Netherlands – Amsterdam – Museumplein – 18:00

USA – Ann Arbor – Michigan – Federal Building (Central Post Office) S. 5th Avenue & E. Liberty – 16:30

Spain – Barcelona – Arc de Triomf – 12:00

UK – Belfast – Belfast City Hall – 17:00

Germany – Berlin – Hiroshimastraße 11-15, 10785 – 18:00

UK – Birmingham – Victoria Square – 21:00

Germany – Bonn – Münsterplatz – 18:00

USA – Boston – Consulate General of Greece – 86 Beacon St, Boston, MA 02108 – 17:00

Czechia – Brno – Αστρονομικό ρολόι – 18:00

Belgium – Brugge – Market Square – 17:00

Belgium – Brussels – Place Luxemburg – 17:00

Romania – Bucharest – Piata Universitatii – 14:30

Hungary – Budapest – Ελληνική Πρεσβεία (Szegfu u. 3) 1063 – 18:00

Argentina – Buenos Aires – Plaza de Mayo – 18:00

UK – Cambridge – Cambridge Market – 18:00

Mexico – Ciudad de Mexico – Plaza Coyoacán – 16:00

Germany – Cologne – Harry-Blum-Platz – 22:00

Denmark – Copenhagen – Hammerensgade 4, 1267 – 17:00

Ireland – Cork – Daunt Square Patrick’s st. – 15:00

Germany – Dortmund – Friedensplatz – 18:00

Germany – Düsseldorf – Johannes-Rau-Platz – 11:00

Ireland – Dublin – The Spire – 12:00

Scotland – Edinburgh – Princess Street & Castle Street – 12:00

Germany – Frankfurt – Paulskirche – 17:00

Switzerland – Geneve – UN – 15:00

Sweden – Gothenburg – Järntorget – 18:00

The Netherlands – Groningen – Grote Markt – 18:00

Germany – Hamburg – Rathausmarkt – 18:00

Germany – Hannover – Goseriedeplatz – 11:00

Finland – Helsinki – Βιβλιοθήκη Oodi – 18:00

Germany – Karlsruhe – Bundesverfassungsgericht – 18:00

Cyprus – Λάρνακα – Πλατεία Ευρώπης – 17:00

Switzerland – Lausanne – Rue St-Laurent Place 14-juin – 18:00

Italy – Lecce – di fronte alla Prefettura – 9:30

UK – Leeds – City Square (απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό) – 18:00

Germany – Leipzig – AM MARKTPLATZ – 17:00

Portugal – Lisbon – Praça do Comércio – 19:00

UK – London – Greek Embassy – 18:00

Luxembourg – Luxembourg

The Netherlands – Maastricht – Stadhuis – 17:00

Spain – Madrid – Ελληνική Πρεσβεία, Avenida Dr Arce 24 – 18:00

UK – Manchester – Ελληνικό Προξενείο στο Μάντσεστερ (37-43 King St., M27AT) – 18:00

France – Marseille – Vieuw Port A L’Ombriere – 18:00

Australia – Melbourne – Greek Consulate of Melbourne – 12:00

Italy – Milan – Piazza Sempione, Arco della Pace – 11:00

Canada – Montreal – 3003 Boul. le Carrefour, Laval, QC H7T 1C7 – 17:00

Germany – Munich – Konigsplatz – 16:00

Italy – Napoli – Largo Berlinguer – 16:00

USA – New York – Astoria – Πλατεία Αθηνών – 12:00

UK – Newcastle under Lyme – Queen’s Garden – 19:00

Cyprus – Λεμεσός – Α’ parking Μόλου Λεμεσού – 18:00

Cyprus – Λευκωσία – Πλατεία Ελευθερίας – 17:00

Germany – Nuremberg – Veit- Stoß- Platz – 18:00

Norway – Oslo – Stortinget – 18:00

France – Paris – Place de la Republique – 19:00

Cyprus – Πάφος – Δημαρχείο – 17:00

Australia – Perth – Consulate of Greece 7/16 St Georges Terrace, Perth WA – 18:30

Italy – Perugia – Piazza 4 Novembre – 16:00

South Korea – Pohang – Postech university – 12:00

Portugal – Porto – Praça dos Poveiros – 19:00

Czechia – Prague – Namesti Miru – 18:00

Iceland – Reykjavik – Austurvöllur – 17:30

Italy – Rome

Turkey – Sivrihisar – Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi – 17:00

Bulgaria – Sofia – Κεντρική είσοδος του πανεπιστημίου Kliment Ohridski – 17:00

Sweden – Stockholm – Humlegarden – Sturegatan – 17:30

France – Strasbourg – Place Broglie – 17:00

Germany – Stuttgart – Schlossplatz – 18:30

USA – College Station, Texas – Aggie Park – 15:21

Canada – Toronto – Πλατεία Μ. Αλεξάνδρου Ντανφορθ – 12:00

France – Toulouse – Métro Jean Jaurès – 18:00

Norway – Tromsø – Tromsø Cathedral – 18:00

USA – Tucson Arizona – University Blvd & Tyndall – 19:00

Sweden – Uppsala – Ελληνική πολιτιστική στέγη – 17:00

The Netherlands – Utrecht – Dom Tower – 12:00

Malta – Valeta – Πλατεία Triton Fountain – 17:30

Austria – Vienna – Πρεσβεία Ελλάδας (Βιέννη) – 18:00

The Netherlands – Wageningen – Forum Wageningen – 13:00

Poland – Warsaw – Ελληνική Πρεσβεία – 18:00

Switzerland – Zurich – Helvetiaplatz – 13:00.