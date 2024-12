Πανσέληνος Δεκεμβρίου 2024: Έρχεται το «Ψυχρό Φεγγάρι» από πού πήρε το όνομά του

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στον ουρανό η «Ψυχρή Πανσέληνος», η τελευταία για το 2024.

Λίγες μόλις μέρες μας χωρίζουν από την «ψυχρή» πανσέληνο του Δεκεμβρίου και τελευταία του 2024, που θα φωτίσει τον ουρανό την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, προπαραμονές του εορτασμού των Χριστουγέννων.

Τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην πανσέληνο Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac, τα ονόματα της Σελήνης προέρχονται από ιθαγενείς Αμερικανούς, Αποικιακούς Αμερικανούς ή άλλες παραδοσιακές πηγές. Παραδοσιακά, οι ιθαγενείς της Αμερικής χρησιμοποιούσαν τα μηνιαία φεγγάρια και τα αντίστοιχα ζώδια της φύσης ως ημερολόγιο για να παρακολουθούν τις εποχές.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου, γνωστή ως «Ψυχρή Πανσέληνος» πήρε το όνομά της από τις παγερές συνθήκες αυτής της εποχής του χρόνου, όταν το κρύο κάνει την εμφάνισή του.

Επίσης, από τους μοϊκανούς Ινδιάνους, η τελευταία πανσέληνος του χρόνου έχει ονομαστεί Long Night Moon «Πανσέληνος της Μεγάλης Νύχτας» καθώς ανατέλλει κατά τις «μεγαλύτερες» νύχτες του χρόνου, κοτνά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το φεγγάρι του Δεκέμβρη λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι αρχαίοι ειδωλολάτρες της Ευρώπης, πάλι, συνήθιζαν να αποκαλούν την πανσέληνο του Δεκεμβρίου «Φεγγάρι πριν από το γιορτινό», προς τιμήν του φεστιβάλ Γιουλέτιδας, το οποίο τιμά την επιστροφή του ήλιου, μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο.

Η φυλή αυτή έδωσε τον όρο αυτό στην πανσέληνο του τελευταίου μήνα του χρόνου για προφανείς λόγους: Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τον Δεκέμβριο στο βόρειο ημισφαίριο. Αν και ομολογουμένως η κλιματική κρίση έχει καταστήσει τους χειμερινούς μήνες θερμότερους. Άλλες ονομασίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί στην τελευταία πανσέληνο του έτους είναι το «Snow Moon» (χιονισμένο φεγγάρι), το «Winter Maker Moon» (το χειμερινό φεγγάρι) και ακόμη και το «Moon When the Deer Shed Their Antlers» (το φεγγάρι την εποχή που τα ελάφια χάνουν τα κέρατά τους).

Ως προς το τελευταίο αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρατα πολλών ειδών ελαφιών αρχίζουν να πέφτουν την περίοδο αυτή του χρόνου, καθώς η περίοδος αναπαραγωγής πλησιάζει στο τέλος της.

Και επειδή η πανσέληνος βρίσκεται τόσο κοντά στο ηλιοστάσιο, οι μεγάλες σε διάρκεια νύχτες προσφέρουν άφθονες δυνατότητες παρατήρησης.